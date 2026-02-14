Escándalo en el Consejo de la Magistratura: el zderismo hizo caer un concurso para fiscales en Sáenz Peña

Con cuatro abstenciones en la votación, el oficialismo logró que ese organismo declare desiertos los concursos para los cargos de fiscales en las Fiscalías Penales 1 y 5 de Sáenz Peña. Según pudo saber LITIGIO, ninguno de los tres aspirantes que llegaron a la instancia final eran del paladar del gobernador radical-libertario Leandro Zdero. El “caballo del comisario” quedó en el camino al no alcanzar el nivel de excelencia e insultó a los consejeros. Pidieron su juicio político.

Un escándalo de proporciones se desató en el Consejo de la Magistratura del Chaco luego de que la mayoría oficialista que controla ese organismo lograra declarar desiertos los concursos para las fiscalías penales Nº 1 y Nº 5 de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Es que, según pudo saber LITIGIO, el pacto entre el gobierno de Leandro Zdero y los abogados del Interior y de Resistencia logró que los cuatros consejeros se abstengan de proponer a alguno de los tres concursantes que alcanzaron el nivel de excelencia, con argumentos absolutamente insólitos como el de “no contar con mandato” para votar a ninguno. Ni a Geraldine Dilchoff Kesque, ni a Tatiana Mañak ni a Cristian Arana.

María Cecilia Arroyo, representante de los colegios del Interior, argumentó que el Colegio de Abogados de Sáenz Peña, que preside la abogada y funcionaria municipal de Bruno Cipolini, Florencia Ávila, no le dio mandato para elegir entre los tres concursantes. La misma postura adoptaron el presidente del Consejo de Abogados de Resistencia y director del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco, Ricardo Urturi; la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, y la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Delgado Brito.

En rigor, desde el Colegio de Abogados de Sáenz Peña decidieron que sus representantes debían abstenerse de votar a los candidatos por supuestas cuestiones de “moralidad”, “buenas costumbres”, “valores” y “ética”, sin precisar hechos concretos ni pruebas.

Los argumentos eran lo de menos: el mandato implícito era que no se debía proponer a ningún candidato que no sea afín al partido de gobierno.

Quiénes sí propusieron entre los concursantes que llegaron a la instancia final fueron el presidente del Consejo y juez del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Víctor Del Río; el juez Sergio Bosch, y el consejero en representación de la minoría en la Cámara de Diputados, Rubén Guillón.

Candidato “bochado” y con pedido de juicio político

El abogado César Collado, quién actualmente se desempeña como fiscal provisorio en la Fiscalía Nº 1, era el alfil del oficialismo pero quedó en el camino al no haber alcanzado el nivel de excelencia en el concurso. Como consecuencia de su exclusión, envió un correo electrónico cargado de improperios contra los consejeros que lo pusieron en conocimiento del jefe de los fiscales, Jorge Canteros, para que analice las medidas disciplinarias correspondientes. Ayer por la tarde, un grupo de abogados solicitó ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento que Collado sea sometido a juicio político y que se lo destituya del cargo provisorio que ocupa con aval del oficialismo provincial y municipal.

El antecedente

Un antecedente que tiene semejanzas con este caso es el del concurso para la Fiscalía de General San Martín en que el, luego de un polémico proceso en el cual el otro postulante fue excluido por “hacer trampa” en el examen escrito, una sola concursante llegó a la instancia final y la mayoría del Consejo de la Magistratura decidió no proponerla para el cargo. Tampoco hubo demasiados argumentos. Aunque también se presumía que se trataba de que la candidata que llegó a la etapa final no era afín al gobierno local.

La denuncia de diputados del Frente Chaqueño

Ayer, el bloque de diputados del Frente Chaqueño difundió un comunicado haciendo público el escándalo y solicitando al Consejo de la Magistratura del Chaco que difunda las actas de la votación.

“La falta de apoyo a alguno de los tres candidatos, sin fundamentos válidos ni justificación alguna, y cuando durante todo el proceso no se han planteado denuncias, sumarios u objeciones, reviste una gravedad institucional inaceptable. No existen precedentes en igual sentido en la historia del Consejo. Nunca ha existido una abstención de votación con tres candidatos y dos cargos disponibles”, advirtieron.

En ese contexto denunciaron que “existieron presiones de representantes del gobierno provincial y municipal para que el concurso fracase, por no tratarse de postulantes alineados políticamente con el gobierno de turno. Si esto se confirma, estaríamos ante una injerencia inadmisible sobre un proceso que debe regirse por mérito, reglas claras y transparencia”.

Por ello, desde la bancada opositora exigieron “la publicación inmediata del acta y de los fundamentos escritos de esta decisión, con precisión de los motivos invocados y la evidencia que los respalde”.

“La justicia no puede quedar rehén de criterios discrecionales ni de operaciones políticas”, concluyeron.

En la tarde de ayer, el Consejo de la Magistratura del Chaco difundió el acta de la reunión y de la votación que incluye la postura de cada uno de los consejeros y consejeras.

REVISTA LITIGIO