Connect with us

Hi, what are you looking for?

CORRUPCION

Funerarias reclaman el pago de la deuda y amenazan con suspender el servicio

Published

A través de un documento que trascendió a los medios de comunicación de la provincia, la Asociación de Empresarios Fúnebres del Chaco y la Cámara Regional de Empresas de Servicios Fúnebres reclamaron al Insssep el pago de la deuda que mantienen. La intimación al organismo, con fecha del 4 de febrero de 2026, advierte que deben pagar una deuda que arrastran desde octubre del 2025.

Las empresas aseguran que no han percibido pagos desde hace meses y que, durante el mes de enero de 2026, la falta de desembolsos fue total. En ese sentido, los prestadores señalan que los montos actuales del servicio “no se corresponden con la realidad” económica, lo que hace insostenible mantener la estructura operativa sin financiamiento.

Tras semanas de “deambular por los escritorios de la obra social” sin obtener soluciones, los empresarios calificaron la situación actual como un “hecho inédito” en su relación contractual con el organismo.

“Esta situación nos está llevando hacia un callejón sin salida que nos obliga a tomar decisiones que para nada benefician a los afiliados, pero la falta de respuestas nos dejará en libertad de acción para suspender los servicios”, expresa el comunicado.

La intimación establece un plazo perentorio de 48 horas – que ya se habría cumplido este viernes- para que el organismo estatal abone las facturaciones adeudadas. En caso de cumplirse el plazo sin una respuesta satisfactoria, los afiliados del Insssep podrían quedar sin cobertura fúnebre en toda la provincia, sumando una preocupación más en un momento de por sí angustiante para las familias.

Hasta el momento, las autoridades del Insssep no han emitido una respuesta oficial ante la advertencia de las cámaras empresariales.

 

eschaco

In this article:,,,,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

El segundo de Adorni empezó a recorrer las provincias para hacer lobby a favor del vapeo de Phillip Morris

Ignacio Devitt, ex Philip Morris, se sumó a la mesa política del Gobierno y trabaja para que el Congreso habilite el vapeo. Ignacio Devitt...

4 días ago

CORRUPCION

Municipalidad de Sáenz Peña es investigada pérdidas cercanas a los $ 2.500 millones en la Bolsa de Comercio del Chaco

El escándalo financiero que involucra a la Bolsa de Comercio del Chaco sigue ampliando su alcance y pone ahora el foco en el Municipio...

4 días ago

Economia

Acuerdo de EE.UU y la Argentina: qué son los minerales críticos y las tierras raras

Se trata de materias primas estratégicas para la economía y la seguridad de los países. Entre los más destacados están el litio, el cobalto...

4 días ago

Economia

El fantasma de Massa y los reproches a Toto Caputo, detrás de la renuncia de Lavagna

En la Rosada creen que el ex ministro estuvo detrás de la renuncia de Lavagna. Reproches a Caputo porque no contuvo la situación. La...

4 días ago