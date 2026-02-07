Funerarias reclaman el pago de la deuda y amenazan con suspender el servicio

A través de un documento que trascendió a los medios de comunicación de la provincia, la Asociación de Empresarios Fúnebres del Chaco y la Cámara Regional de Empresas de Servicios Fúnebres reclamaron al Insssep el pago de la deuda que mantienen. La intimación al organismo, con fecha del 4 de febrero de 2026, advierte que deben pagar una deuda que arrastran desde octubre del 2025.

Las empresas aseguran que no han percibido pagos desde hace meses y que, durante el mes de enero de 2026, la falta de desembolsos fue total. En ese sentido, los prestadores señalan que los montos actuales del servicio “no se corresponden con la realidad” económica, lo que hace insostenible mantener la estructura operativa sin financiamiento.

Tras semanas de “deambular por los escritorios de la obra social” sin obtener soluciones, los empresarios calificaron la situación actual como un “hecho inédito” en su relación contractual con el organismo.

“Esta situación nos está llevando hacia un callejón sin salida que nos obliga a tomar decisiones que para nada benefician a los afiliados, pero la falta de respuestas nos dejará en libertad de acción para suspender los servicios”, expresa el comunicado.

La intimación establece un plazo perentorio de 48 horas – que ya se habría cumplido este viernes- para que el organismo estatal abone las facturaciones adeudadas. En caso de cumplirse el plazo sin una respuesta satisfactoria, los afiliados del Insssep podrían quedar sin cobertura fúnebre en toda la provincia, sumando una preocupación más en un momento de por sí angustiante para las familias.

Hasta el momento, las autoridades del Insssep no han emitido una respuesta oficial ante la advertencia de las cámaras empresariales.

