Crisis laboral en Chaco: crecen las dudas sobre los números del Gobierno

El gobierno provincial sostiene que se crearon más de 1.000 puestos de trabajo, pero no existen datos públicos ni informes detallados que permitan verificar esas cifras. El gobernador Leandro Zdero tampoco informó cuántos empleos se perdieron desde el inicio de su gestión.

↘️Según estimaciones que circulan en ámbitos gremiales y económicos, el empleo privado habría caído en alrededor de 20.000 puestos, mientras que el sector público registró la desvinculación de otros 20.000 trabajadores, entre despidos, recortes y no renovaciones de contratos. Dentro del sector privado, la construcción fue la actividad más golpeada, con paralización de obras y una fuerte caída en la demanda de mano de obra.

⚠️A esta situación se suma la creciente preocupación del sector empresario, que no proyecta una recuperación del consumo en el corto plazo. Por el contrario, la retracción de la demanda afecta directamente al comercio, el mayor empleador de la provincia, lo que podría derivar en nuevas pérdidas de puestos de trabajo.

🚨La crisis laboral ya tiene consecuencias visibles. Vuelve a crecer la migración interna hacia Buenos Aires como salida obligada para muchos chaqueños, mientras que cada vez más jóvenes de clase media y alta optan por emigrar al exterior en busca de oportunidades que hoy el Chaco no ofrece.

🔥De cara a las elecciones de 2027, el empleo se consolida como uno de los principales desafíos políticos. Sin transparencia en las cifras ni un plan claro para reactivar la economía, la situación laboral amenaza con profundizar el malestar social.

362noticias