Conflicto en Producción: El gobierno de Zdero admitió errores, pero liquidaría solo una pequeña fracción

Tras más de tres semanas de conflicto y una masiva movilización este miércoles que sumó apoyo gremial, social y político, el gobierno de Leandro Zdero dio un paso atrás en su intempestiva decisión de no liquidar el Fondo Estímulo Productivo (FEP) a los empleados del Ministerio de Producción. Sin embargo, la solución anunciada dista mucho de restituir los haberes originales.

En un comunicado oficial, que insólitamente minutos después fue borrado del canal de WhatsApp del área de prensa oficial e incluso eliminado de la página web www.chaco.gob.ar el ministro Oscar Dudik atribuyó la demora en el pago a que las áreas contables “no concluyeron su liquidación”, asegurando que, una vez finalizados los trámites, se abonará “mediante planilla complementaria”.

No obstante, consultas periodísticas de última hora efectuadas por Es Chaco revelaron que este pago no será por el monto total del FEP recortado, sino solo por una parte: en promedio, $87 mil por empleado.

Esta cifra representa un paliativo mínimo frente al recorte salvaje que sufrieron más de 600 trabajadores y jubilados, quienes vieron reducidos sus sueldos de aproximadamente $1.500.000 a menos de $500.000, perdiendo entre el 60% y el 85% de su ingreso. La situación fue tan crítica que, sumado a descuentos por préstamos y adelantos, muchos cobraron $0 este martes.

Si bien el anuncio oficial busca descomprimir la protesta y reconoce la presión ejercida, la brecha entre lo prometido y lo que efectivamente se pagará evidencia que el gobierno no revirtió la medida de fondo.

El conflicto, que estalló por el intento de eliminar mediante una circular interna un derecho consagrado por ley hace una década, continúa. La movilización logró forzar una respuesta, pero los trabajadores siguen lejos de recuperar lo que por ley, historia y trayectoria les corresponde.