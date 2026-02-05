Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Conflicto en Producción: El gobierno de Zdero admitió errores, pero liquidaría solo una pequeña fracción

Published

Aunque el ministro Dudik emitió un comunicado, que luego fue borrado de la web oficial anunciando el abono, fuentes confirman que los trabajadores recibirán en promedio $87 mil, apenas una fracción del brutal recorte de hasta el 85% del sueldo que ya les fue quitado a los más de 600 empleados y jubilados.

Tras más de tres semanas de conflicto y una masiva movilización este miércoles que sumó apoyo gremial, social y político, el gobierno de Leandro Zdero dio un paso atrás en su intempestiva decisión de no liquidar el Fondo Estímulo Productivo (FEP) a los empleados del Ministerio de Producción. Sin embargo, la solución anunciada dista mucho de restituir los haberes originales.

En un comunicado oficial, que insólitamente minutos después fue borrado del canal de WhatsApp del área de prensa oficial e incluso eliminado de la página web www.chaco.gob.ar el ministro Oscar Dudik atribuyó la demora en el pago a que las áreas contables “no concluyeron su liquidación”, asegurando que, una vez finalizados los trámites, se abonará “mediante planilla complementaria”.

No obstante, consultas periodísticas de última hora efectuadas por Es Chaco revelaron que este pago no será por el monto total del FEP recortado, sino solo por una parte: en promedio, $87 mil por empleado.

Esta cifra representa un paliativo mínimo frente al recorte salvaje que sufrieron más de 600 trabajadores y jubilados, quienes vieron reducidos sus sueldos de aproximadamente $1.500.000 a menos de $500.000, perdiendo entre el 60% y el 85% de su ingreso. La situación fue tan crítica que, sumado a descuentos por préstamos y adelantos, muchos cobraron $0 este martes.

Si bien el anuncio oficial busca descomprimir la protesta y reconoce la presión ejercida, la brecha entre lo prometido y lo que efectivamente se pagará evidencia que el gobierno no revirtió la medida de fondo.

El conflicto, que estalló por el intento de eliminar mediante una circular interna un derecho consagrado por ley hace una década, continúa. La movilización logró forzar una respuesta, pero los trabajadores siguen lejos de recuperar lo que por ley, historia y trayectoria les corresponde.

 

eschaco

In this article:,,,,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CORRUPCION

Escándalo ANDIS: pese a la investigación por sobreprecios y licitaciones amañadas, el Gobierno vuelve a contratar a la Suizo Argentina

La droguería de la familia Kovalivker volvió a participar de dos procesos de compra, uno de los cuales ya fue aprobado. La justicia confirmó...

4 días ago

Economia

Caputo tuvo que pedirle otro préstamo a Bessent para pagarle al FMI y disfrazar la meta de reservas

Pese a que acumula reservas, Economía le pido otra ayuda de USD 800 millones al Tesoro de EEUU.   El Tesoro de Estados Unidos...

4 días ago

Politica

Incendio en el antiguo edificio municipal: no hubo heridos y se investiga una posible intencionalidad

El incendio se produjo este domingo al mediodía y fue detectado a tiempo por personal de Seguridad y Vigilancia. La rápida intervención de la...

4 días ago

Deportes

Aseguran que James Rodríguez fue ofrecido a un club del fútbol argentino para jugar la Copa Libertadores

El jugador se encuentra sin equipo y se entrena por su cuenta a pocos meses para el Mundial. James Rodríguez atraviesa un momento más que...

4 días ago