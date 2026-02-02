Se profundiza la crisis en el INSSSEP: afiliados convocan a una nueva movilización

La continuidad de tratamientos médicos y la falta de medicamentos disparan otra protesta frente a la sede central de la obra social. Con el lema “La salud no se negocia”, madres, familias y pacientes exigirán respuestas inmediatas.

La creciente crisis del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) alcanza un punto de ebullición en torno a la gestión del gobernador Leandro Zdero.

Los afiliados, desbordados por la falta de medicamentos, la interrupción de tratamientos especializados y traslados en condiciones indignas, convocan a una movilización masiva para este martes 3 de febrero, a las 9, frente a la sede central del organismo en avenida 9 de Julio 347, en Resistencia.

Bajo la consigna “La salud no se negocia”, la protesta busca visibilizar el colapso de un servicio esencial. Los principales reclamos son concretos y urgentes: la continuidad del convenio con el Hospital Italiano para tratamientos complejos, la entrega inmediata de medicamentos retenidos y la garantía de traslados sanitarios en condiciones dignas.

La situación ha llevado a que madres, familias y pacientes de toda la provincia endurezcan su postura, denunciando una deshumanización progresiva del sistema.

El llamado es directo al gobierno provincial, con un mensaje explícito al mandatario: “Zdero, necesitamos respuestas urgentes”.

La protesta marca un punto de inflexión en el conflicto, donde la comunidad chaqueña, cansada de la desatención, decide “levantarse y decir basta”.

La convocatoria en la escalinata del INSSSEP refleja la profundización de una crisis que ya no admite más dilaciones ni negociaciones.