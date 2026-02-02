Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Se profundiza la crisis en el INSSSEP: afiliados convocan a una nueva movilización

Published

La continuidad de tratamientos médicos y la falta de medicamentos disparan otra protesta frente a la sede central de la obra social. Con el lema “La salud no se negocia”, madres, familias y pacientes exigirán respuestas inmediatas.

 

La creciente crisis del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) alcanza un punto de ebullición en torno a la gestión del gobernador Leandro Zdero.

Los afiliados, desbordados por la falta de medicamentos, la interrupción de tratamientos especializados y traslados en condiciones indignas, convocan a una movilización masiva para este martes 3 de febrero, a las 9, frente a la sede central del organismo en avenida 9 de Julio 347, en Resistencia.

Bajo la consigna “La salud no se negocia”, la protesta busca visibilizar el colapso de un servicio esencial. Los principales reclamos son concretos y urgentes: la continuidad del convenio con el Hospital Italiano para tratamientos complejos, la entrega inmediata de medicamentos retenidos y la garantía de traslados sanitarios en condiciones dignas.

La situación ha llevado a que madres, familias y pacientes de toda la provincia endurezcan su postura, denunciando una deshumanización progresiva del sistema.

El llamado es directo al gobierno provincial, con un mensaje explícito al mandatario: “Zdero, necesitamos respuestas urgentes”.

La protesta marca un punto de inflexión en el conflicto, donde la comunidad chaqueña, cansada de la desatención, decide “levantarse y decir basta”.

La convocatoria en la escalinata del INSSSEP refleja la profundización de una crisis que ya no admite más dilaciones ni negociaciones.

 

In this article:,,,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Economia

El Gobierno aplicará una suba parcial de los impuestos al combustible en febrero: cómo impacta en los precios

Con la intención de contener el efecto sobre la inflación, la Secretaría de Energía postergó nuevamente una parte del alza en el gravamen que...

4 días ago

NOTICIAS

Una joven japonesa denunció que su expareja la secuestró, la golpeó y abusó de ella cuando estaba embarazada

La víctima se mudó a la Argentina cuando atravesaba un embarazo, no sabe hablar español y no tiene familiares en el país. Hizo la...

4 días ago

Mundo

La actividad industrial de China cayó en enero por falta de demanda y complica al modelo impuesto por Xi Jinping

El sector de servicios y construcción descendió durante el primer mes del año, mostrando un menor dinamismo impulsado, entre otros factores, por las condiciones...

4 días ago

NOTICIAS

Horror en Santiago del Estero: un adolescente se disparó en la cabeza mientras jugaba con un arma y está grave

La víctima estaba acompañada por otra joven que presenció el momento del disparo. La Justicia ordenó pericias de dermotest y el secuestro de dos...

4 días ago