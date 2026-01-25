Resumen Semanal: agenda federal y despilfarro en un Chaco sin insumos ni energía

Esta semana, la provincia se movió entre los pasillos de la Casa Rosada y la explanada de un shopping, dejando en claro que las prioridades de la gestión actual están muy lejos de las necesidades básicas de la gente.

1️⃣ LEANDRO ZDERO Y LA AGENDA FEDERAL: GESTIONES EN BUENOS AIRES

El gobernador Leandro Zdero mantuvo reuniones en Capital Federal con funcionarios nacionales para discutir el Presupuesto 2026 y destrabar financiamiento para obras públicas. Se busca mostrar una provincia integrada al esquema nacional, pero mientras tanto el Chaco enfrenta un inminente colapso sanitario que no espera los tiempos de la política.

2️⃣ EL ESCÁNDALO DE LA PAUTA: SUMAS QUE SUPERAN LOS 100 MILLONES

A raíz de los dichos de Marcos Resico, quedó expuesto un sistema de pagos que ofende al trabajador. Se blanqueó que un solo medio percibe cerca de 25 millones de pesos mensuales, y los grandes multimedios estarían recibiendo cifras que superan los 100 millones. Un blindaje mediático que cuesta una fortuna mientras el pueblo padece.

3️⃣ SALUD EN COLAPSO: FALTANTE DE REACTIVOS Y ALERTA POR DENGUE

La crisis sanitaria se profundiza con la falta de insumos básicos de diagnóstico. Se reportan demoras críticas por falta de reactivos en laboratorios públicos, lo que impide detectar a tiempo enfermedades como el dengue en plena temporada de riesgo. Mientras los recursos se destinan a eventos cosméticos, los hospitales del interior y del Gran Resistencia carecen de lo mínimo para frenar un brote epidemiológico que amenaza con desbordar las guardias.

4️⃣ SECHEEP Y LOS CORTES: EL DRAMA DE PAGAR POR UN SERVICIO QUE NO ESTÁ

Resistencia y el interior profundo padecen cortes de luz constantes y boletas impagables en medio de olas de calor. La falta de inversión en la red eléctrica es el reverso de los millones gastados en publicidad: la plata que falta para transformadores y mantenimiento es la que sobra para marketing político.

5️⃣ RÍO DE PORCELANATO: NEGOCIOS PRIVADOS CON PLATA PÚBLICA

El Instituto de Turismo montó una fiesta con food trucks, lanchas y cervecerías en el Shopping Sarmiento. Teniendo el Parque de la Democracia y su laguna natural a metros de su oficina, el Estado eligió un centro comercial privado para traccionar clientes a negocios específicos, desperdiciando biodiversidad real por un escenario de cemento.

📢 CONCLUSIÓN

La semana cierra con una brecha gigante: por un lado, Zdero busca fondos y Resico administra pautas millonarias; por el otro, el chaqueño se queda sin luz y la salud pública sigue desamparada por falta de insumos de diagnóstico. No hay gestión estratégica cuando se elige la vidriera de un shopping por encima de la vida y el bienestar de hospitales y hogares.

CHACO TODO EL DIA