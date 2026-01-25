La Salud en Cuentagotas: Chaqueños mendigan medicamentos para no morir

Mientras el discurso oficial habla de “ordenar la provincia”, la realidad en los Centros de Salud como Cristo Rey y localidades como Vilelas es desgarradora. Tras nuestra última nota, los seguidores rompieron el silencio y denunciaron un sistema que parece diseñado para el abandono.

Insulina fraccionada: Madres denuncian que solo les entregan 1 de las 4 lapiceras de insulina que sus hijos necesitan para sobrevivir. “Tengo que andar pidiendo a quien le sobre”, relata una mamá desesperada.

El muro de “Tu Gobierno Digital”: El sistema de turnos impide que los pacientes lleguen al médico, y sin médico no hay receta. Resultado: pacientes con epilepsia llevan 5 meses sin medicación.

Básicos que no curan: Denuncian falta total de remedios para la presión, el colesterol y reactivos para análisis de anemia o vitamina D.

📌 El ciudadano pide soluciones urgentes. El contraste es obsceno: ¿Cómo puede haber presupuesto para proyectos recreativos mientras los diabéticos reciben un cuarto de la dosis necesaria para seguir viviendo?

#Salud #Insulina #Zdero #Chaco #CrisisSanitaria

Este informe compila testimonios ciudadanos públicos y denuncias de usuarios del sistema sanitario provincial. Este portal ejerce su derecho constitucional de informar sobre la prestación de servicios esenciales y el acceso a la salud pública.

CHACO TODO EL DIA