Connect with us

Hi, what are you looking for?

Opinión

La Salud en Cuentagotas: Chaqueños mendigan medicamentos para no morir

Published

Mientras el discurso oficial habla de “ordenar la provincia”, la realidad en los Centros de Salud como Cristo Rey y localidades como Vilelas es desgarradora. Tras nuestra última nota, los seguidores rompieron el silencio y denunciaron un sistema que parece diseñado para el abandono.
Insulina fraccionada: Madres denuncian que solo les entregan 1 de las 4 lapiceras de insulina que sus hijos necesitan para sobrevivir. “Tengo que andar pidiendo a quien le sobre”, relata una mamá desesperada.

El muro de “Tu Gobierno Digital”: El sistema de turnos impide que los pacientes lleguen al médico, y sin médico no hay receta. Resultado: pacientes con epilepsia llevan 5 meses sin medicación.
Básicos que no curan: Denuncian falta total de remedios para la presión, el colesterol y reactivos para análisis de anemia o vitamina D.

📌 El ciudadano pide soluciones urgentes. El contraste es obsceno: ¿Cómo puede haber presupuesto para proyectos recreativos mientras los diabéticos reciben un cuarto de la dosis necesaria para seguir viviendo?

#Salud #Insulina #Zdero #Chaco #CrisisSanitaria

Este informe compila testimonios ciudadanos públicos y denuncias de usuarios del sistema sanitario provincial. Este portal ejerce su derecho constitucional de informar sobre la prestación de servicios esenciales y el acceso a la salud pública.

 

CHACO TODO EL DIA

In this article:,,,,,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CORRUPCION

CHACO – Fuerte cruce entre Resico y Olivello: “yo cobro 2.5 millones es el 10% de lo que cobráz vos de pauta del Estado” lanzó el funcionario

CHACO – Fuerte cruce entre Marcos Resico y Gustavo Olivello: “yo cobro solo el 10% de lo que cobráz vos de pauta del Estado”...

3 días ago

CORRUPCION

Chaco: mientras el Iprodich vive una crisis terminal, su vicepresidenta vacaciona en Brasil

La imagen pública de una institución dedicada a la protección y atención de las personas con discapacidad debe transmitir responsabilidad, compromiso y gestión eficaz....

4 días ago

Opinión

Cómo Leandro Zdero defraudó a los docentes chaqueños: promesas incumplidas y heridas abiertas

La relación entre los gobiernos y el sector docente es, por naturaleza, una de las más sensibles en cualquier provincia. Los acuerdos salariales, las...

1 día ago

Opinión

Julio Bárbaro: “Sinceramente, cuando miro noticias leo radioCLANfm; los otros ya aburren de tan obsecuentes”

La frase atribuida a Julio Bárbaro —“sinceramente, cuando miro noticias leo radioCLANfm; los otros ya aburren de tan obsecuentes”— encierra una crítica nítida y...

3 días ago