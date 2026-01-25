Dramático reclamo al INSSSEP: la salud de Juan Manuel se agrava y la respuesta no llega

La crisis en el INSSSEP sumó un nuevo y preocupante capítulo. La familia de Juan Manuel, un joven que lucha desde hace 15 años contra un síndrome refractario, denunció públicamente que el organismo pretende interrumpir su tratamiento actual para derivarlo a un centro médico desconocido, una decisión que obligaría a los profesionales a “empezar de cero” e ignorar toda su historia clínica.

Actualmente, Juan Manuel atraviesa una etapa decisiva de su tratamiento. Los médicos están evaluando la efectividad de un estimulador vagal para controlar sus crisis. En caso de no obtener los resultados esperados, el siguiente paso será una cirugía de alta complejidad, que requiere continuidad médica y un equipo especializado que ya conoce su evolución.

“Nos quieren mandar a cualquier lugar donde debemos empezar de cero, ignorando 15 años de historia clínica”, expresaron sus familiares, quienes exigen que se respete la atención en el centro donde Juan Manuel se atiende desde hace años y donde se cuenta con el conocimiento necesario para abordar su patología.

⚠️ El conflicto escala en el sistema de salud

Este caso se suma a una ola de reclamos de afiliados que denuncian un ajuste en el sistema de salud provincial. En los últimos meses, el INSSSEP fue cuestionado por cortes en la cadena de pagos a prestadores nacionales como el Hospital Italiano, intentos de derivaciones forzadas a centros sin la especialización adecuada y demoras administrativas que ponen en riesgo tratamientos esenciales.

Si bien las autoridades del organismo niegan las derivaciones obligatorias y aseguran que la cobertura está garantizada, las familias advierten que en la práctica los retrasos en autorizaciones, derivaciones y turnos en centros de alta complejidad comprometen seriamente la salud de pacientes con enfermedades crónicas y discapacidades.

Para los padres de Juan Manuel, como para muchas otras familias en situaciones similares, la decisión del INSSSEP no es un trámite administrativo, sino una vulneración directa del derecho a la salud, en un contexto donde cada día sin respuestas puede tener consecuencias irreversibles.