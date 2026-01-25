Cómo Leandro Zdero defraudó a los docentes chaqueños: promesas incumplidas y heridas abiertas

La relación entre los gobiernos y el sector docente es, por naturaleza, una de las más sensibles en cualquier provincia. Los acuerdos salariales, las condiciones laborales y las políticas educativas definen no sólo la calidad del sistema escolar, sino también la estabilidad social y la confianza ciudadana. En la provincia del Chaco, durante la campaña que llevó a Leandro Zdero a la gobernación, muchos docentes depositaron su confianza y su voto en la promesa de mejoras concretas. Sin embargo, una vez en el poder, las acciones del gobierno han mostrado un rumbo distinto al prometido. Este artículo examina las contradicciones entre promesas y hechos, los efectos concretos sobre la comunidad educativa y las implicancias políticas y sociales de ese quiebre de confianza.

Promesas de campaña: compromisos concretos con los docentes

Durante la campaña electoral, Zdero y su equipo hicieron hincapié en una serie de compromisos orientados a recuperar la calidad educativa y mejorar las condiciones laborales del personal docente. Entre las promesas más destacadas figuraban:

– Aumentos salariales significativos y sostenibles para recuperar el poder adquisitivo perdido.

– Reapertura de paritarias docentes y diálogo permanente con sindicatos.

– Normalización del pago de haberes y regularización de docentes contratados y suplentes.

– Mejora de la infraestructura escolar y inversión en recursos pedagógicos.

– Políticas claras para terminar con irregularidades administrativas y garantizar transparencia en la gestión educativa.

Es importante subrayar que estas promesas no fueron meras generalidades: estaban articuladas en discursos públicos y comunicados dirigidos específicamente al electorado docente, que en muchas localidades expresó su respaldo electoral al candidato.

Acciones del gobierno: distancia entre el discurso y la gestión

A poco de asumir, las medidas y decisiones administrativas adoptadas por la gestión provincial expusieron una divergencia clara con las expectativas generadas en campaña. Entre los hechos más relevantes que alimentaron el descontento docente se encuentran:

– Ofertas salariales por debajo de la inflación y falta de políticas claras de recuperación del salario real. En un contexto económico nacional e inflacionario complejo, la respuesta provincial resultó insuficiente para garantizar la reparación del poder adquisitivo que los docentes habían perdido.

– Tensiones y conflictos en la mesa de diálogo: la reapertura de la negociación paritaria fue parcial y en varios momentos se condujo de manera ríspida, con escasa escucha activa y respuestas tardías a requerimientos gremiales.

– Demoras y problemas en el pago de haberes a contratados y suplentes, y procedimientos administrativos que prolongaron la precariedad laboral de docentes que dependen de pagos puntuales para su sostenimiento.

– Insuficiencias en la inversión en infraestructura escolar y en insumos pedagógicos, con establecimientos que siguen afrontando problemas edilicios y falta de recursos básicos.

– Percepción de opacidad en algunos procesos administrativos y falta de políticas públicas claras y comunicadas con transparencia.

Impacto concreto en la comunidad educativa

El efecto de estas decisiones y omisiones se tradujo en consecuencias palpables para docentes, estudiantes y familias:

– Deterioro del clima laboral: la incertidumbre salarial y administrativa afecta la motivación docente, incrementa el estrés laboral y repercute en la calidad de la enseñanza.

– Precarización: la persistencia de contratos temporales sin regularización prolonga la inestabilidad en la carrera docente y limita la planificación pedagógica.

– Conflictos y movilizaciones: la falta de respuesta a reclamos generó protestas, huelgas y medidas de fuerza que, si bien buscan defender condiciones laborales justas, terminan afectando el normal desarrollo del año escolar.

– Desconfianza política: el sentimiento de haber sido “estafados” o defraudados por un Gobierno que prometió mejoras pero actuó de manera contraria erosiona la legitimidad del poder provincial ante un sector clave de la sociedad.

– Repercusiones en el rendimiento estudiantil: cuando las condiciones laborales son adversas y la infraestructura es deficiente, el aprendizaje y la retención escolar se ven comprometidos.

Explicaciones oficiales y narrativa gubernamental

Frente a la crítica, desde el gobierno provincial se han esgrimido argumentos habituales en contextos de ajuste y restricción presupuestaria: limitaciones fiscales, necesidad de priorizar partidas, la herencia económica recibida y la búsqueda de un equilibrio financiero. Esos argumentos, si bien pueden explicar restricciones, no satisfacen del todo a quienes esperaban medidas concretas y priorizadas para la educación.

Además, la forma en que se comunicaron algunas decisiones —a menudo percibida como fría o distante— contribuyó a agravar la sensación de ruptura entre el Ejecutivo y la comunidad docente.

Análisis político: ¿por qué sucedió esta contradicción?

Varias hipótesis ayudan a entender por qué un gobierno que hizo promesas explícitas al sector docente terminó actuando de forma opuesta:

– Restricciones presupuestarias y realidades económicas: la disponibilidad de recursos condiciona las acciones; si bien es comprensible que los límites fiscales existan, la priorización del gasto es una decisión política que revela valores y prioridades.

– Presiones políticas y alianzas: la gobernación puede haber priorizado otras agendas o acomodado demandas de sectores que compiten por recursos públicos.

– Subestimación del compromiso docente: algunos equipos de campaña prometen para captar votos sin calcular con precisión la factibilidad de cumplir, o sin prever las dificultades administrativas al asumir.

– Diferencias entre promesas mediáticas y planificación técnica: un discurso de campaña puede quedar en evidencia ante la complejidad de la gestión cotidiana y la necesidad de tomar decisiones impopulares.

Repercusiones electorales y sociales

El quiebre de confianza entre Zdero y el sector docente no solo afecta la gobernabilidad a corto plazo, sino que también tiene impacto político futuro. Los docentes forman una red social y profesional que puede influir en la opinión pública; su desencanto puede traducirse en menor respaldo electoral, mayor movilización sindical y un clima de protesta que afecte la percepción de gestión en la ciudadanía en general.

Además, la continuidad de conflictos educativos pone presión sobre autoridades nacionales y puede obligar a buscar soluciones integrales más allá de la provincia, con implicancias para la financiación y el diseño de políticas públicas.

Qué podría hacerse para reparar la relación

Para reconstruir confianza y encauzar una política educativa coherente, sería necesario que el Ejecutivo provincial adopte medidas concretas, transparentes y realizables:

– Reapertura de una mesa de diálogo amplia, con plazos y acuerdos verificables, que incluya representantes sindicales, directivos escolares y actores técnicos.

– Diseño de un plan plurianual de recuperación salarial, con objetivos claros y mecanismos de ajuste vinculados a la inflación.

– Priorización presupuestaria para infraestructura escolar y regularización de contratos docentes.

– Mejoras en la comunicación institucional, con información clara sobre limitaciones, prioridades y pasos a seguir.

– Compromisos públicos y verificables que permitan a la comunidad evaluar avances y retrocesos.

Conclusión

El desencanto docente frente a la gestión de Leandro Zdero no surge únicamente del cruce entre expectativas y realidad: es el resultado de una promesa explícita y el subsecuente contraste con decisiones visibles en la gestión. La “estafa” política que denuncian muchos actores es, en el fondo, una pérdida de confianza con consecuencias educacionales, sociales y políticas. Reparar ese daño exige voluntad política, transparencia y medidas concretas que vuelvan a situar a la educación como prioridad, no sólo en el discurso sino en la ejecución presupuestaria y administrativa. Si el gobierno desea recuperar legitimidad frente al sector docente, deberá demostrar con hechos que las promesas de campaña no fueron retórica vacía, sino compromisos asumidos y cumplidos en la práctica.

