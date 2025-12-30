Despidos en Chaco en pleno Diciembre, hay que ser muy HDP!!!

AVISO IMPORTANTE –MAÑANA PERSONAL CIVIL RECLAMA EN Casa de Gobierno de la Provincia del Chaco.

El 30 de diciembre, desde las 08:30 hs, el personal civil de la Policía del Chaco, de todas las localidades, se reúne para hacer visible una situación que ya no puede seguir siendo ignorada.

👉 Trabajadores civiles despedidos

👉 Familias enteras afectadas

👉 Derechos laborales vulnerados

No se trata de un capricho ni de un reclamo político: se trata de trabajo, dignidad y sustento. Personas que cumplieron funciones esenciales hoy están afuera, sin respuestas claras y sin soluciones.

📍 Casa de Gobierno

🪧 Llevar carteles y hacer oír la voz

Porque reclamar por trabajo es legítimo.

Porque nadie sobra cuando lo que falta es gestión.

Porque volver a trabajar con dignidad también es seguridad.

✊ El silencio no es opción. El reclamo es justo.