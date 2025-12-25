Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Diego Gutiérrez hizo agua en su debut

Published

El estreno del nuevo ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, dejó más dudas que respuestas. En medio de un fuerte temporal que azotó a Resistencia, con casi 200 milímetros de lluvia en 36 horas, su primera gran prueba de gestión terminó en un operativo de asistencia social sin planificación ni capacidad de reacción.

🚨La entrega de módulos alimentarios del programa Ñachec se realizó a la intemperie, obligando a cientos de vecinos de barrios como Don Santiago, Aromito y Cristo Rey a hacer largas filas bajo la lluvia y en calles anegadas. Personas mayores, madres con niños y vecinos con discapacidad debieron esperar durante horas para recibir un bolsín de alimentos, sin que el Ministerio dispusiera lugares cubiertos o alternativas ante la emergencia climática.

⛈️Mientras la ciudad enfrentaba evacuaciones y graves problemas de transitabilidad, la orden fue mantener la presencialidad estricta, con DNI en mano y sin excepciones. La necesidad empujó a la gente a quedarse, aun bajo el fuerte temporal. La respuesta del Estado, en cambio, fue la ausencia de decisiones y de sensibilidad.

👉El debut de Gutiérrez expuso la escasa capacidad de su gabinete para coordinar y resolver en un contexto crítico. Lejos de mostrar conducción y adaptación frente a la crisis, el Ministerio dejó una imagen de improvisación que reaviva las críticas sobre el modelo de asistencia social del gobierno provincial.

In this article:,,,,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

“Nadie te va a creer, me respalda el gobernador”: grave denuncia por amenazas y presunto abuso en un hospital de Colonia Aborigen

Una joven trabajadora del Hospital de Colonia Aborigen, en el departamento 25 de Mayo de la provincia del Chaco, presentó una denuncia penal por...

3 días ago

NOTICIAS

Revelaron los detalles de la autopsia al joven que se fue del hospital de Baradero y volvió golpeado

La investigación por la muerte de Didier Podestá Deleglise dio un giro a partir de nuevas pruebas. La grave denuncia del abogado de la...

5 días ago

Espectáculos

Dieron a conocer una fuerte interna entre los chefs Ariel Rodríguez Palacios y Jimena Monteverde

Según lo que trascendió, la renuncia de un integrante del programa del cocinero fue lo que desató malestar entre los chefs.   Ariel Rodríguez...

3 días ago

CORRUPCION

A espaldas del ministro de Seguridad del Chaco, policías robaban droga mientras Matkovich daba su discurso

Durante un operativo oficial de destrucción de estupefacientes valuados en más de $1.200 millones, se detectó que efectivos policiales habrían sustraído droga a espaldas...

5 días ago