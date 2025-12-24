Connect with us

“Me enamoré de dos Polos opuestos” hasta que decidí dejarlos Michelle Notagay

Published

Los quise a los dos, de maneras diferentes pero por igual.

Por eso me decidí estar soltera y no quedarme con ningunos de los dos.

Uno es un joven empresario , caballero me consentía en todo, compartíamos momentos increíbles, me daba los gustos que yo quería. “Aun me dedica estados y me gusta”
El otro es deportista , puro fuego y vivíamos unas aventuras increíbles.

Siempre hacia lo que yo queria , y “Aún me dedica canciones”

Pero los dos me trataban como una reina de verdad.

Cómo elegir? No fue facial por eso este 2026 decidí arrancar con todo, enfocada en mi Carrera Artística, Modelando y en mi Programa!

 

Les regalo esta Producción Fotográfica en Pinamar Terrazas al Mar.

Producción Fotográfica Alta Costura en
@terrazasalmarpinamar 📸 👑
Una Producción Fotográfica estupenda con mi ph 📸 @aleruspil.ph

🎙 Y ya sabemos que lo que viene para cerrar este año! Unas entrevistas increíbles con un lujo de Artistas en mi Programa @mntvmichellenotagay

Estilismo @tudezeook de @alvarooxoby 💋
Makeup: @albertocasade

