OpenAI lanza Sora en la Argentina: creá videos con inteligencia artificial en minutos

Filtros avanzados, marcas de agua y controles parentales, se pueden usar en la app que promete proteger la identidad digital

OpenAI anunció el lanzamiento oficial de Sora en Argentina, lo que habilita el acceso de usuarios locales a la aplicación de generación de video con inteligencia artificial.

La llegada de Sora posiciona a Argentina entre los primeros países de América Latina en poder utilizar esta tecnología. El despliegue de la aplicación incluye a Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Cómo acceder a Sora de OpenAI

Las personas interesadas podrán descargar la aplicación en sora.com, así como en las versiones para Android y iOS de Apple.

Desde su aparición en los mercados de Estados Unidos y Canadá, Sora superó el millón de descargas en menos de cinco días, con cientos de millones de videos producidos por usuarios.

La función “Personajes” de Sora permite a los usuarios personalizar videos e integrarse en escenas generadas por IA. Image: Disney La función “Personajes” de Sora permite a los usuarios personalizar videos e integrarse en escenas generadas por IA. Image: Disney

Sora tiene funciones centradas en la creatividad como la generación de videos hiperrealistas y artísticos, opciones de remix de creaciones y un feed personalizado.

Una de las características destacadas por OpenAI es “Personajes”, una herramienta que permite a los usuarios integrarse a las producciones mediante una grabación breve de video y audio, lo que facilita personalizar escenas con su propia imagen o la de conocidos, mascotas y personajes originales. “Personajes ha sido una de las funciones más queridas entre los primeros usuarios”, dijo OpenAI.

Usa Sora en español desde un iPhone o teléfono Android

Sora es compatible con el idioma español y ofrece la posibilidad de crear videos que representen la cultura y los hábitos locales, según confirmó OpenAI.

La empresa señaló que el diseño de Sora prioriza la inspiración creativa sobre el consumo pasivo de contenidos, evitando el modelo de desplazamiento infinito que domina en otras redes sociales. Según la filosofía de producto difundida por OpenAI, el algoritmo favorece la aparición de videos generados por las personas que el usuario sigue o con las que interactúa directamente.

La expansión de herramientas como Sora y las innovaciones en IA prevén transformar la producción digital y la gestión de información en América Latina. (Reuters) La expansión de herramientas como Sora y las innovaciones en IA prevén transformar la producción digital y la gestión de información en América Latina. (Reuters)

Qué seguridad tiene la aplicación de IA Sora

En materia de seguridad, OpenAI implementó varias medidas. Cada video generado incluye una marca de agua visible y otra digital invisible (C2PA), fijando así el origen del contenido. Se establecen filtros para restringir la creación de representaciones violentas, íntimas o engañosas, así como la inclusión de figuras públicas vivas sin autorización. La compañía también habilitó controles robustos para usuarios adolescentes y la posibilidad de ejercer derechos sobre las propias imágenes.

“Con Personajes, tenés el control de tu imagen de principio a fin”, destacó OpenAI respecto de las opciones para gestionar el uso de avatares personales y eliminar contenidos asociados.

Sora prevé además la integración de funciones colaborativas, controles parentales y una supervisión activa sobre incidentes reportados, todo conforme a las políticas de la compañía.

Sistemas multiagente y modelos multimodales son algunas de las tendencias que SoftServe destaca para el futuro de la tecnología organizacional. (Imagen: Shutterstock) Sistemas multiagente y modelos multimodales son algunas de las tendencias que SoftServe destaca para el futuro de la tecnología organizacional. (Imagen: Shutterstock)

Nuevas tendencias en inteligencia artificial: sistemas multiagente y modelos multimodales

La aceleración del desarrollo de inteligencia artificial anticipada para 2026 responde al interés de las empresas por integrar estas tecnologías en producción, ingeniería de software y operaciones basadas en datos. Los especialistas de SoftServe identifican varias tendencias que impulsarán la transformación digital organizacional en los próximos años, especialmente en automatización, creación de productos y gestión de información corporativa.

Un aspecto destacado es el avance de los sistemas multiagente, un paradigma que replica dinámicas colaborativas entre múltiples agentes de IA diseñados para especializarse en tareas diversas.

Según Zoryana Doshna, AVP de Tecnología y líder del GenAI Lab en SoftServe, “lo que estamos presenciando con los sistemas multiagente es una transición de simples herramientas de IA hacia una verdadera colaboración entre humanos e IA”. Doshna explicó que estos agentes ya pueden ocuparse de etapas completas del desarrollo de software, desde la definición de requisitos hasta auditorías de seguridad, mientras que las personas enfocan sus esfuerzos en decisiones de mayor complejidad.

La expansión de la IA multimodal marca otro avance en la forma en la que organizaciones procesan datos. Durante los últimos dos años, los modelos generativos se consolidaron en las empresas, aunque la mayoría de los procesos reales requiere trabajar con fuentes diversas, como imágenes, videos, tablas y documentos.

Según SoftServe, la aplicación de la tecnología Multimodal RAG, desarrollada con NVIDIA, permite analizar simultáneamente información textual y visual. Esta solución incrementó en más del 70% la precisión de las tareas y redujo cerca de un 40% los tiempos de búsqueda, lo que potencia la toma de decisiones rápidas y disminuye la carga de tareas manuales para los equipos responsables de grandes volúmenes documentarios.