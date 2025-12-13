CHACO Trabajadora de salud con esclerosis múltiple, lleva cinco meses sin su medicación vital del InSSSeP

Ciudadanos y referentes sindicales han puesto en alerta la crítica situación de Eliana Ponce, una trabajadora precarizada del área de Salud Pública que lleva nueve años vinculada al “Programa Expertos” y que padece Esclerosis Múltiple. Se ha revelado que la paciente no ha recibido la medicación esencial para el manejo de su enfermedad desde agosto de 2025. Los afectados han expresado gran preocupación, dado que la Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica y degenerativa, y la interrupción del tratamiento puede conducir rápidamente a incapacidades severas.

La demora en la provisión de la medicación es atribuida directamente al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP), que ha dejado de asistir a la trabajadora durante cinco meses. Compañeros y allegados de Eliana han manifestado que ella está experimentando serios “embates” de la enfermedad debido a la falta de tratamiento. La urgencia de la situación es crítica, y se hace un llamado desesperado para que la obra social provincial retome de manera inmediata la entrega de los fármacos.

En este contexto de crisis individual, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA) Sáenz Peña ha tomado la iniciativa de plantear un debate profundo sobre la gestión sanitaria. Han reconocido que Salud Pública del Chaco enfrenta el desafío de implementar protecciones equitativas y eficientes, especialmente para las llamadas “enfermedades catastróficas”, que son de baja prevalencia pero generan un alto impacto económico y social. La CTA-A ha enfatizado la necesidad de ir más allá de la lamentación y proponer soluciones concretas.

Por lo tanto, la CTA Autónoma de Sáenz Peña ha anunciado que impulsarán una propuesta para crear un seguro provincial contra enfermedades catastróficas. Argumentan que estas patologías conllevan una curva de gastos insostenible para cualquier familia, independientemente de su nivel socioeconómico. Mientras esta política sanitaria de fondo se discute, han recalcado con firmeza que “Eliana no puede esperar más”, exigiendo una solución de emergencia al InSSSeP para asegurar su continuidad de vida digna y su salud.