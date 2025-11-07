Connect with us

Hi, what are you looking for?

CORRUPCION

Ser docente chaqueño y ser robado

Published

Es indignante que te roben. Produce un estado emocional asqueroso, y eso es lo que siento ahora. El NBCh y el Gobierno provincial hacen todo lo posible por retrasar la fecha de pago de haberes, y con ello ambos ganan.

El NBCh se lleva sus jugosos intereses por el vencimiento de los préstamos que nos vemos obligados a pedir, porque el salario no alcanza. Cuando el pago se retrasa, el banco cobra intereses punitivos que duplican las cuotas. Es un círculo vicioso perverso: el trabajador termina cada vez más endeudado, con un sueldo que ya fue devorado por la inflación y por este juego sucio.

Cada año se repite el mismo robo, y la indignidad se convierte en una carga más para la salud mental del obrero de los libros. La decepción se profundiza, y muchos caen en los vicios o en la bebida como única forma de soportar la frustración. La desmoralización avanza junto con la pobreza, y ya no se soporta más.

Parece ser que robar es el camino de los ricos. Como dijo Honoré de Balzac:

«“Detrás de cada gran fortuna hay un crimen.”»

Hoy, los docentes seguimos siendo testigos de esa misma injusticia. La maldad de los políticos y funcionarios del NBCh que son ricos sigue naciendo del mismo robo: apropiarse del trabajo y del tiempo de los demás.

In this article:,,,,,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CONSEJO MUNICIPAL

Aradas: “Hay que ordenar el Parque Tiro Federal porque cada vez está peor”

El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, expresó su preocupación por el descontrol y la venta ilegal en el Parque Tiro Federal,...

5 días ago

Politica

PJ Chaco en crisis Carabajal, intendente de La Leonesa: “Capitanich es candidato a todo”

José Carabajal, intendente de La Leonesa y referente peronista, afirmó que Jorge Capitanich sigue siendo la figura máxima del PJ chaqueño, pero no el...

5 días ago

Politica

Bullrich se mostró con Cecilia Pando y repuso nombres de represores en las escuelas de policía

Antes de dejar el Ministerio de Seguridad, decidió reivindicar a Ramón Falcón –asesino de obreros a principios del siglo XX– y a Alberto Villar,...

5 días ago

Diputados

“¿Quién sos para decirme qué hacer?”: diputado radical enfureció cuando le recordaron su pasado como defensor de un funcionario corrupto

Se trata de Francisco Romero Castelán, uno de los impulsores de la persecución al juez que ordenó al Gobierno entregar alimentos y agua potable...

3 días ago