CHACO Terrible Represión a Aborígenes en Villa Rio Bermejito “ZDERO nos mandó a matar

Las comunidades responsabilizaron al gobernador por la feroz represión de esta tarde en Bermejito y mencionaron el abandono del que son blanco. “Ñachec por sus balas de goma, ñachec por los bastones en la frente de nuestros ancianos”, aseguraron.

Los pueblos originarios del Chaco lanzaron un contundente mensaje al gobernador Leandro Zdero tras la brutal represión policial ocurrida este martes en Villa Río Bermejito.

Bajo el título “Ñachec Zdero” (Gracias Zdero, en qom), las comunidades utilizan la ironía para denunciar las promesas incumplidas, la persecución sistemática y el abandono del que son blanco. Pero también expresaron su rechazo por la utilización del gobierno de ese término intentando “embanderarse” en las comunidades ya que el principal programa de asistencialismo oficialista se llama así.

“Gracias por sus balas de goma, por los bastones en la frente de nuestros ancianos”, expresa el duro comunicado que circula en redes sociales.

El conflicto estalló cuando familias originarias realizaban un piquete en la ruta 3 reclamando la devolución de pensiones por discapacidad suspendidas y asistencia alimentaria. La protesta derivó en una violenta represión policial que acabó con más de 50 lesionados, aunque la fuerza de seguridad solo reportó 42 efectivos heridos sin informar sobre las víctimas entre los manifestantes.

Testigos relataron escenas de mujeres y ancianos corriendo y llorando con heridas durante el desalojo.

En el comunicado, las comunidades responsabilizan directamente a Zdero por ordenar la represión mientras mantiene el abandono histórico: “¿Dónde están los programas para jóvenes indígenas con problemas de adicción? ¿Dónde están los hospitales equipados?”.

El pronunciamiento cierra con un rechazo categórico: “No busque más términos de nuestro idioma para sus programas. Hable nomas en su lengua, porque usted desconoce absolutamente la realidad de los pueblos originarios”.