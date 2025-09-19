Connect with us

CORRUPCION

La Justicia confirmó que Diego Spagnuolo borró mensajes de su celular antes de entregarlo

Además, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad hizo un intento por conectarse a su WhastApp desde otro dispositivo un día antes de que allanen su casa.

Luego de la declaración del exasesor de La Libertad Avanza Fernando Cerimedo, la situación judicial de Diego Spagnuolo sigue complicándose. La Fiscalía comprobó que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) borró mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia.

Pero además, un día antes de que allanen su casa en un barrio privado de zona norte, Spagnuolo quiso conectarse a su cuenta de WhastApp desde otro dispositivo. Así lo determinó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico, a requerimiento de la Justicia.

Noticia que está siendo actualizada.-

