Cerimedo confirmó ante la Justicia la trama de coimas que lleva a los Menem y Karina Milei

El director de La Derecha Diario admitió que el ex titular de Andis le había contado sobre las coimas con los medicamentos para discapacitados.

Fernando Cerimedo declaró el jueves, al filo de la medianoche, ante el fiscal Franco Picardi y confirmó el relato de Diego Spagnuolo que se destapó con la filtración de los audios de las coimas en la Andis.

El director de La Derecha Diario reconoció ante la Justicia que el ex titular de la agencia le había contado los detalles que aparecen revelados en las grabaciones. Cerimedo fue citado a partir de declaraciones en Radio Con Vos donde reveló que Spagnuolo le había contando “en cuotas” lo que dijo en los audios que se filtraron.

Fuentes de Comodoro Py dijeron a LPO que “Cerimedo confirmó el esquema de corrupción, confirmó que Spagnuolo le dijo lo mismo que dice en los audios”. El testimonio de Cerimedo es fundamental para la investigación porque valida la información que saltó con el escándalo y dificulta la estrategia de intentar declarar nulos los audios, ya que habría otra vía para comprobar los delitos.

Las fuentes indicaron que Cerimedo declaró bajo juramento que a lo largo del 2024 Spagnuolo le fue contando en distintos momentos que había un esquema de pagos indebidos y retornos en Andis. Según el testimonio, Spagnuolo decía que “todo iba a la Rosada”.

Cerimedo y Spagnuolo eran amigos, se veían con frecuencia y se distanciaron por “diferencias” entre el ex titular de la Andis y la esposa del estratega digital, Natalia Basil, quien fue directora de Apoyos y Asignaciones Económicas en la agencia utilizada por Karina Milei y los Menem para el esquema de coimas.

La declaración de Cerimedo es una bomba político-judicial. Es el primer testimonio directo ante la justicia federal que confirma no sólo la autenticidad de los audios de Spagnuolo sino su contenido: la existencia de una matriz de corrupción en el corazón del gobierno libertario para cobrar coimas en la compra de medicamentos para los discapacitados.

El ex estratega digital de Milei había sido mencionado como la persona que grabó a Spagnuolo, en medio de la tensión entre su esposa y el ex titular de la Andis.

La confirmación en sede judicial del supuesto esquema de coimas instrumentado en conjunto con la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker amenaza así con erigirse en el gran escándalo de corrupción del gobierno de Milei y sumar otro capítulo negro a la historia de la política argentina.

La confirmación en sede judicial del supuesto esquema de coimas instrumentado en conjunto con la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker amenaza así con erigirse en el gran escándalo de corrupción del gobierno de Milei y sumar otro capítulo negro a la historia de la política argentina.

