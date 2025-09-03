¿Lotería Chaqueña rifa su credibilidad?: crecen las sospechas por sorteos irregulares

La gestión de Zdero enfrenta una insólita denuncia, con foco en la empresa estatal de juegos y apuestas por la presunta manipulación en un sorteo nocturno. La transmisión en vivo reveló la ausencia de la bolilla del premio mayor, el corte abrupto de la señal y un anuncio final que huele raro.

La transparencia de Lotería Chaqueña vuelve a estar en entredicho. Durante la transmisión en vivo del sorteo 15.003 de la Quiniela Nocturna del pasado 12 de agosto, un error inédito dejó al descubierto lo que muchos sospechan: operaciones turbias en la empresa estatal.

Las imágenes, aún disponibles, son elocuentes: tras extraerse 18 de las 19 bolillas, en el bolillero de ubicaciones faltaba precisamente la correspondiente al número 1, el premio mayor.

El caos fue instantáneo. A los 22 minutos de video, se escucha a personal de Lotería o al propio escribano admitir: “Falta la bolilla nº 1”.

Inmediatamente, el audio ambiente es silenciado y la transmisión es cortada por completo, reemplazada por una pantalla negra. Siete minutos después, la señal regresa para anunciar, sin ningún procedimiento visible, que el número 1528 era el ganador del primer premio.

Esta situación fue advertida y publicada en un artículo periodístico del sitio sinfiltro.com.ar y luego replicada por portalmovil.com.ar, otro portal noticioso; ambos advirtieron también las sospechas sobre el sorteo 2.192 de la Quiniela Poceada, apuesta que está “atada” a la Nocturna. Frente al escándalo, la respuesta oficial ha sido débil.

El presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, admitió una investigación interna, defendiendo la “normalidad” del sorteo avalada por el acta del escribano. Sin embargo, esa versión choca frontalmente con la evidencia audiovisual de que el sorteo se realizó sin la bolilla principal.

El funcionario se limitó a enviar un mensaje vía WhatsApp al sitio informativo Alerta Urbana, que también trató el tema este miércoles.

“Debido a los informes internos, se ha tomado conocimiento de supuestas anomalías en el proceso del sorteo de la Nocturna del día martes 12 de agosto del corriente año”, admitió.

“Por el momento, nos encontramos a la espera de los resultados de esa investigación con el fin de poder determinar las responsabilidades pertinentes, para el caso que las hubiera”, agregó el funcionario.

Apud Masín insistió en que preliminarmente no se encontraron errores, pero que el incidente “ameritó el inicio de investigaciones internas con el fin de poder esclarecer los hechos”.

Este incidente, prácticamente único en la historia de la Lotería, no es un hecho aislado sino un hecho que parece rifar la credibilidad de la gestión ante la opinión pública.

Los apóstoles pero sobre todo la sociedad exigen explicaciones oficiales porque será muy difícil para la empresa volver de las dudas y la sospecha generalizada sobre si los sorteos son manipulados.

