FOPEA rechaza la intimidación al periodista (Chaco) por parte del responsable del área de Asuntos Estratégicos del gobierno provincial

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza la intimidación sufrida por el periodista Santiago Zamudio, de Radio Clan FM y propietario de E-GRUPOCLAN, de Chaco, por parte del responsable del área de Asuntos Estratégicos del gobierno provincial, Marcos Resico, luego de la publicación de una nota relacionada a la ministra de Educación, Sofía Elizabeth Petcoff Naidenoff. El periodista recibió, además, amenazas del hijo de la ministra en relación al mismo escrito.

El hecho se enmarca en una serie de episodios de hostigamiento por parte de personal policial y militantes políticos originadas en artículos publicados por Zamudio en su medio. El periodista relató también que padeció, antes de ahora, un intento de allanamiento ilegal y varios intentos de hackeo de sus comunicaciones.

FOPEA expresa su preocupación por la falta de condiciones óptimas para el ejercicio del periodismo profesional en la provincia de Chaco y, en el caso puntual, reclama a los funcionarios del gobierno provincial que respeten la labor periodística y asuman, como lo mandan los principios republicanos, una actitud de tolerancia a la crítica y respeto a las informaciones y opiniones, parte de la obligación de rendición de cuentas por parte de quienes ostentan cargos gubernamentales y puestos de exposición pública.

Foro de Periodismo Argentino