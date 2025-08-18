Connect with us

Selección argentina: quién es José Manuel López, la sorpresa en la lista de Scaloni para enfrentar a Venezuela y Ecuador

Es delantero, tiene 24 años y recibió su primer llamado al conjunto nacional. Podría debutar en los partidos ante Venezuela y Ecuador.

José Manuel López es la gran sorpresa en la lista preliminar de Lionel Scaloni para los próximos partidos de la Selección argentina por Eliminatorias Sudamericanas, que serán ante Venezuela y Ecuador. El delantero de 24 años recibió su primer llamado y podría hacer su presentación con la camiseta celeste y blanca.

López atraviesa un gran presente en el Palmeiras, con 15 goles en 42 partidos en la actual temporada. El conjunto paulista marcha segundo en el Brasileirao y este jueves definirá su serie de octavos de final de la Copa Libertadores tras haber goleado 4-0 en la ida en Lima a Universitario de Perú, con dos tantos del argentino.

José Manuel López atraviesa un gran presente en el Palmeiras de Brasil (Foto: AP)
José Manuel López atraviesa un gran presente en el Palmeiras de Brasil (Foto: AP)

El “Flaco”, como todos lo conocen, hizo su debut en primera división en 2021 con la camiseta de Lanús. Sus goles llamaron la atención en el mercado local y en varias ocasiones se mencionó un presunto interés de Marcelo Gallardo por llevarlo a River, aunque el pase no se concretó y su salida se dio directo hacia Brasil en 2022.

Desde su llegada al Palmeiras, López ganó dos veces el brasileirao (2022 y 2023), una Supercopa de Brasil (2023) y un campeonato paulista (2024).

El "Flaco" debutó en primera división en Lanús (Foto: AFP)
El “Flaco” debutó en primera división en Lanús (Foto: AFP)

Nacido en Corrientes, el delantero llegó a Independiente a los nueve años. Una lesión en la cadera cuando estaba en sexta división lo hizo replantearse su continuidad en el fútbol, pero sus ganas de seguir fueron más fuertes. Posteriormente quedó libre del Rojo y llegó a Lanús. Antes de subir a primera, tuvo un paso a préstamo por el Club Atlético Colegiales de Tres Arroyos de la Liga Regional.

López estará expectante a la publicación de la lista definitiva para los partidos ante Venezuela y Ecuador, que marcarán el cierre de la participación de la Selección argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, certamen al que ya logró la clasificación.

