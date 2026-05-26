Mejoró la imagen de Karina Milei: sólo la rechaza el 70 por ciento

La imagen de Karina Milei se recuperó en mayo y ahora el rechazo alcanza sólo al 70 por ciento, aunque la mejora todavía no se traslada a la positiva que cayó por debajo del 10 por ciento.

Una encuesta de la consultora Synopsis a la que accedió LPO muestra que la imagen negativa de la secretaria general de la Presidencia fue del 70 por ciento en mayo, lo que implica una baja de 3,6 puntos respecto de abril cuando llegó al pico histórico de 74,6 por ciento.

De todos modos, la caída todavía no se refleja en un crecimiento de la imagen positiva, que también bajó y ahora se ubica en 9,7 por ciento, su piso histórico. En abril, la aprobación de Karina era del 11,1 por ciento.

No todas son malas para la hermana presidencial. Con los datos de la encuesta puede disfrutar el alivio de que su imagen negativa sea mejor que la de Manuel Adorni, que en mayo también mejoró pero quedó en 71,5 por ciento (contra 74,1 por ciento de abril). Pero a pesar de estar agobiado por los casos de corrupción, el jefe de Gabinete tiene mejor imagen positiva que Karina: 13,2 por ciento.

Respecto a sus escándalos, el 63,8 por ciento está “total o bastante convencido” de que Adorni se enriqueció ilegalmente y un 77,4 por ciento cree que Milei debería pedirle la renuncia o apartarlo.

En el caso de Javier Milei, la imagen negativa en mayo fue del 58,1 por ciento, con una leve baja desde abril, y la negativa fue del 29,2 por ciento, también con una leve disminución.

En la consulta sobre el desempeño del gobierno, también hubo una leve mejora en mayo cuando la negativa fue del 54,5 por ciento tras haber tocado los 60 puntos.

A pesar de estar agobiado por los casos de corrupción, el jefe de Gabinete tiene mejor imagen positiva que Karina

El panorama de la encuesta es muy preocupante para el gobierno respecto a la economía. El 52,1 por ciento de los consultados dice que la situación económica está peor que hace un año y el 43,5 por ciento considera que estará peor dentro de un año.

Además, el 59,9 por ciento dice que su poder adquisitivo está peor o mucho peor que hace un año y el 51,1 por ciento dice que su economía está peor que en 2023.