Samuel Vargas acompaña espacios para detectar y prevenir el bullying en la sociedad

El diputado provincial Samuel Vargas acompaña y visibiliza el trabajo que lleva adelante la pastora Eugenia Ledesma, quien desarrolla talleres de prevención, detección y contención sobre casos de bullying en escuelas, iglesias y distintos espacios comunitarios.

La iniciativa está destinada a niños, adolescentes, jóvenes y familias, promoviendo espacios de escucha, acompañamiento y contención emocional para toda la sociedad.

Ledesma, además de su labor pastoral, es técnica en Niñez, Adolescencia y Familia, lo que aporta herramientas profesionales para abordar una problemática que crece y afecta cada vez más a personas de distintas edades.

“El bullying se da cuando una situación de violencia es repetida y progresiva. Puede comenzar con agresiones verbales y terminar en violencia física”, explicó la profesional durante uno de los encuentros realizados en distintos sectores de la comunidad.

Los talleres tienen una modalidad dinámica y participativa, donde quienes asisten encuentran un espacio seguro para expresarse sin sentirse juzgados. Allí, muchos jóvenes manifiestan sentirse poco escuchados o atravesar situaciones de violencia que impactan directamente en sus emociones y conductas.

Desde el entorno del diputado Vargas diseñaron un totem en la misma oficina con mensajes de diversos alumnos, destacaron la importancia de generar acciones preventivas y espacios de acompañamiento emocional. “Detectar cambios de conducta, escuchar y estar presentes puede hacer una gran diferencia”, remarcaron.

Además, la pastora lleva adelante el grupo de WhatsApp “Sin Máscaras”, destinado a preadolescentes, jóvenes y personas de la comunidad que atraviesen situaciones de bullying, ansiedad o depresión. El objetivo es que puedan sentirse acompañados y hablar libremente, sin miedo a ser juzgados.

“El taller también incluye al agresor, porque muchas veces quien ejerce bullying también necesita ayuda y contención”, sostuvo Ledesma.

Los interesados en sumarse al grupo pueden comunicarse al 3625-497454. La profesional garantizó confidencialidad y acompañamiento en cada caso.