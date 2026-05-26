Paolo Rocca trata de convencer a Macri de que apoye una candidatura presidencial de Bullrich

El empresario impulsa la idea de un plan B a Milei y busca sumar al expresidente. Patricia arma un equipo de campaña.

Paolo Rocca quiere convencer a Mauricio Macri de que apoye una hipotética candidatura presidencial de Patricia Bullrich en 2027, para enfrentar a Javier Milei con un proyecto de derecha racional.

El CEO del Grupo Techint se reunió con el expresidente hace poco más de un mes en su casa de Martínez y, entre otras cosas, le habría pedido que se sume a la idea de un plan B que promueve un sector del establishment, revelada por LPO.

Rocca fue el gran promotor económico de la candidatura de Bullrich en 2023 y ahora quiere volver a la carga para construir una alternativa a Milei que continúe con la base de su proyecto económico pero tenga una mirada más productiva y de protección a la industria nacional.

Salvar el proyecto, soltar a Milei

En el establishment hay un temor importante a que la falta de resultados del modelo de Milei en la economía real termine haciendo competitivo al peronismo y le dé chances de ganar las elecciones a Axel Kicillof. Es por eso que buscan un plan B y empujan a Patricia.

Bullrich ya tiene muy lanzado el proyecto presidencial en caso de que llegue su momento, ya sea porque la reelección de Milei entra en crisis y queda como la única opción libertaria o porque decide confrontar directamente con el gobierno. Un rumor fuerte es que Patricia ya está armando su equipo de campaña, en el que estaría trabajando el consultor Derek Hampton, ex socio de Santiago Caputo.

Casualidad o no, tras aquella reunión con Rocca, Macri empezó a moverse fuerte y lanzó su slogan del “próximo paso”, con el que juega con la idea de volver a ser candidato.

Además de las cumbres del PRO que organizó, el expresidente se reunió con gobernadores de peso como el cordobés Martín Llaryora, tal como reveló LPO, y el mendocino Alfredo Cornejo, al que visitó la semana pasada y tienta para un rearmado de Juntos por el Cambio.

Al mismo tiempo, Macri está trabajando para sumar a su proyecto a las viudas de La Libertad Avanza, como Guillermo Francos, Ramiro Marra y Diana Mondino. La excanciller lo escuchó a Macri el jueves pasado en la Universidad Austral, cuando dijo que Milei se cree un profeta.