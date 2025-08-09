Connect with us

La policía militarizó Plaza San Martín y amedrentó a docentes en marcha de antorchas

Published

La Plaza San Martín en Sáenz Peña fue escenario de una fuerte tensión entre la policía y los trabajadores de la educación durante la marcha de antorchas que se realizó para visibilizar la crítica situación de los docentes en la provincia del Chaco. La policía desplegó un fuerte operativo en la plaza, lo que fue percibido por los manifestantes como un intento de amedrentamiento y militarización del espacio público. Los agentes policiales se apostaron en diferentes puntos de la plaza, creando un clima de tensión y miedo entre los manifestantes.

Según testimonios de los presentes, la policía se acercó a los manifestantes y les notificó que, por orden de una jueza, si continuaban con la marcha serían reprimidos. Esta acción fue calificada por los dirigentes gremiales como una amenaza directa a la libertad de expresión y el derecho constitucional a la protesta. El secretario general de Sitech Centro Chaqueño, Diego Báez, señaló que los docentes se mostraron firmes en su determinación de continuar con la lucha por sus derechos y condiciones laborales justas.

La marcha de antorchas fue una muestra de la unidad y la solidaridad de los trabajadores de la educación, que buscan visibilizar su situación y exigir respuestas del gobierno provincial. Los docentes llevan semanas reclamando por la falta de pago de la cláusula gatillo y la recomposición salarial, sin obtener respuesta satisfactoria del gobierno. La presencia policial en la plaza fue vista como un intento de silenciar a los manifestantes y evitar que su voz sea escuchada.

A pesar de la intimidación policial, los docentes se mantuvieron firmes en su decisión de seguir luchando por sus derechos. “No vamos a ceder ante el miedo ni las presiones”, afirmó Báez. La lucha de los docentes chaqueños es un ejemplo de la resistencia y la determinación de los trabajadores en defensa de sus derechos y condiciones laborales justas. La sociedad chaqueña sigue de cerca el desarrollo de esta conflictiva situación y espera una respuesta satisfactoria del gobierno provincial.

 

UNCAUS

