Crisis Municipal en Resistencia: desesperacion de trabajadores para solicitar préstamos o adelantos

En un contexto de creciente crisis económica y falta de respuestas por parte del Intendente de Resistencia, Roy Nikisch, trabajadores municipales denuncian estar atrapados en un círculo de sueldos miserables, adelantos con intereses abusivos y condiciones indignas para acceder a un alivio económico mensual.

Con ingresos promedio que rondan los 500 mil pesos, los municipales se encuentran por debajo de la línea de pobreza, según los índices oficiales que estiman en más de 1 millón de pesos el costo de una canasta básica familiar. Esta brecha los obliga a recurrir cada mes a adelantos de sueldo para poder cubrir necesidades básicas, generando una bola de deuda que impacta en los bolsillos de los trabajadores.

