Sin alivio ni respuestas: Gutiérrez y un violento ataque al periodismo que pregunta

El funcionario que es mano derecha del gobernador se mostró visiblemente alterado y protagonizó un papelón al enfrentar a la prensa que indagó sobre el no pago a los maestros. Mientras tanto, acumula más de 29 millones de pesos en sobresueldos en lo que va del año, algo así como 575 cláusulas gatillo docentes.

Livio Gutiérrez, uno de los funcionarios de mayor confianza del gobernador Leandro Zdero, protagonizó en las últimas horas un episodio de nerviosismo, evasivas y maltrato verbal hacia una periodista que simplemente preguntó lo obvio: ¿por qué el gobierno dejó de pagar la cláusula gatillo a los docentes, cuando esa herramienta de actualización salarial está vigente desde 2019 y fue reconocida incluso por la propia administración Zdero en sus primeros meses?.

Alterado al punto de la descortesía y la falta de respeto personal y por el trabajo profesional, el secretario de Coordinación de Gabinete dejó en evidencia la falta de control político de la situación por parte de la gestión Zdero, que se pegó un tiro en el pie con el incumplimiento a los maestros y ya no tiene libreto para un amplísimo arco social en el Chaco.

El funcionario no solo no respondió, sino que se escudó en vaguedades y en la ya desgastada estrategia oficialista de responsabilizar a la gestión anterior: tardó apenas ocho segundos en echarle la culpa al gobierno que se fue en 2023. Lejos de ofrecer una explicación concreta o un argumento razonable, Gutiérrez se mostró incómodo, gritó, interrumpió y, finalmente, descalificó a quien lo entrevistaba.

En tres una chicana barata, el ministro coordinador arremetió contra la periodista Laura Cantero, de Chaco TV Stream, vinculándola al gobierno anterior. “Se patinaron 62 millones de dólares con el famoso IAFEP. ¿Sabe cuántos son 62 millones de dólares? 10 veces más que lo que saldría a pagar la cláusula gatillo”, vociferó, ante micrófonos de otros medios. “¿Le quedó claro?”, buscó cerrar a manera de amedrentamiento. Sin embargo, la trabajadora de prensa repreguntó, lo que exasperó peor al funcionario zderista.

Su impotencia quedó expuesta ante una realidad incontrastable: un maestro chaqueño, con un salario de $900.000 mensuales, debería haber cobrado al menos $52.000 más en julio si se hubiera aplicado la cláusula de actualización inflacionaria. Aun así, seguiría por debajo de la línea de pobreza, hoy fijada en $1.128.398.

Pero el contraste más brutal lo ofrece el propio Gutiérrez: mientras el gobierno ajusta a los educadores, él lleva cobrados en lo que va del año casi $30 millones en “sobresueldos” de casta política (viáticos, comisiones, refrigerios y caja chica). Esto se suma a su salario mensual de unos $3 millones. Es decir, el ajuste es solo para los de abajo.

Es decir que con los $29.938.142,48 que Livio cobró este año en sobresueldos, podrían pagarse aproximadamente 576 cláusulas gatillo de $52.000 cada una, es decir, beneficiar a 576 docentes con la actualización salarial que el gobierno de Zdero decidió interrumpir.

El colmó llegó horas más tarde cuando el área de prensa del gobernador Zdero difundió en grupos de WhatsApp un recorte en video de la agresión del funcionario con el comentario “Contundente respuesta de Livio Gutiérrez a una periodista militante de Capitanich 👏👏” lo que da entender que el nerviosismo, el desconcierto y el descontrol político siguen firmes en el gobierno.

La escena de Gutiérrez no solo revela su falta de respuestas, sino también el cinismo de una gestión que a casi dos años de asumir no logra asumir responsabilidades y prefiere la soberbia del que grita antes que la humildad del que gobierna.

 

