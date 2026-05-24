Los pisos de mármol pasaron de moda: 5 superficies modernas que son tendencia en tu casa para 2026

Durante años, el mármol fue sinónimo de lujo y sofisticación en casas y departamentos. Pero en 2026, la decoración da un giro total: los pisos fríos y brillosos quedan en el pasado y llegan materiales más cálidos, funcionales y fáciles de mantener. La consigna es clara: crear espacios relajados, con onda y conexión con la naturaleza, sin perder elegancia.

Las nuevas tendencias pisan fuerte en cocinas, livings y baños. Si estás pensando en renovar tu casa, tomá nota de las 5 ideas que son tendencia y reemplazan al mármol clásico.

1. Microcemento: minimalismo y continuidad visual

El microcemento se convirtió en el favorito de los que buscan un look moderno y despojado. ¿La clave? Se puede aplicar sobre pisos ya existentes, así que te ahorrás obra y plata. Este año se imponen los tonos arena y cemento claro, que agrandan los ambientes y los llenan de luz.

El microcemento es una gran tendencia de este año (Foto: imagen ilustrativa Pinterest).

Podés combinarlo con muebles de madera clara y textiles naturales para lograr un estilo cálido y contemporáneo.

2. Porcelanato con textura de piedra natural

El porcelanato dejó de imitar el mármol y ahora se inspira en piedras más orgánicas y menos brillantes. Los acabados mate y con textura son protagonistas. Es resistente, fácil de limpiar y perfecto para quienes quieren elegancia sin volverse locos con el mantenimiento. Las versiones que imitan travertino o piedra caliza son las más buscadas en 2026. Es ideal para livings modernos, cocinas abiertas y baños tipo spa.

Los pisos de porcelanato son otra moda (Foto: Grupo Alvear).

3. Pisos flotantes premium: diseño y practicidad

Los pisos vinílicos de última generación revolucionaron el mundo de la decoración de interiores. Hay modelos que parecen madera, cemento o piedra, pero con la ventaja de ser resistentes al agua y al tránsito. Además, son cálidos al tacto y ayudan a bajar el ruido, algo clave en departamentos y casas chicas.

La tendencia es elegir tablas grandes y tonos naturales como roble claro, nogal suave o gris humo.

Hay diferentes tipos de variedades de pisos flotantes (Foto: milemor).

4. Piedra rústica y acabados artesanales

Las texturas imperfectas pisan fuerte este año. La decoración de interiores se aleja de las superficies ultra pulidas y apuesta por materiales con onda artesanal y natural. Piedras como laja, pórfido o travertino rústico se lucen en patios, galerías y hasta interiores con estilo mediterráneo o farmhouse.

De esta manera pueden quedar (Foto: Cibstruex Argentina).

5. Madera tecnológica resistente al agua

La madera nunca pasa de moda, pero en 2026 arrasan las versiones tecnológicas que resisten todo. Los nuevos pisos SPC o laminados waterproof permiten sumar la calidez de la madera incluso en cocinas y baños, donde antes era impensado. Los tonos claros y acabados mate son los más elegidos porque agrandan los espacios y combinan con estilos nórdicos, japandi y contemporáneos.