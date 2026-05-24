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¡BELGRANO CAMPEÓN! Le ganó una final histórica a River en un partidazo inolvidable

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Club Atlético Belgrano derrotó 3-2 a Club Atlético River Plate en la final de la Liga Profesional y se consagró campeón en una noche épica llena de goles, emociones y dramatismo hasta el último minuto.

Los tantos del Pirata fueron convertidos por Leonardo Morales y un doblete de Nicolás Fernández, mientras que para River marcaron Facundo Colidio y Tomás Galván.

Una final vibrante desde el arranque

El partido comenzó con intensidad total y con ambos equipos decididos a jugar ofensivamente. River intentó manejar la pelota y tomar el protagonismo, mientras Belgrano respondió con presión, velocidad y muchísimo carácter.

La tensión propia de una final se sintió en cada jugada y rápidamente comenzaron a aparecer las emociones.

Belgrano golpeó primero

El Pirata logró abrir el marcador gracias a Leonardo Morales, que apareció en el momento justo para hacer explotar a los hinchas celestes.

El gol fortaleció al equipo cordobés, que siguió atacando y encontró nuevamente espacios para lastimar a River.

Poco después apareció Nicolás Fernández, que empezó a transformarse en la gran figura de la noche.

River reaccionó y le puso dramatismo

El Millonario no bajó los brazos y consiguió descontar a través de Facundo Colidio, recuperando rápidamente la ilusión en la final.

River adelantó líneas y comenzó a presionar constantemente buscando el empate, aunque Belgrano respondió con mucha firmeza y aprovechó los espacios que dejaba el rival.

En medio de un ida y vuelta espectacular, Nicolás Fernández volvió a aparecer para marcar su segundo gol y ampliar nuevamente la ventaja.

 

 

Final infartante y festejo Pirata

Tomás Galván marcó el segundo tanto de River y le dio dramatismo absoluto al cierre del encuentro, con un equipo millonario lanzado totalmente al ataque en los últimos minutos.

Sin embargo, Belgrano resistió con enorme corazón y terminó sosteniendo la ventaja hasta el pitazo final.

La explosión de alegría llegó inmediatamente después del cierre del partido, cuando el Pirata confirmó una consagración histórica frente a uno de los equipos más poderosos del país.

Una noche inolvidable para Belgrano

El conjunto cordobés escribió una página dorada en su historia al quedarse con la Liga Profesional tras una final vibrante y llena de emociones.

Con carácter, efectividad y mucha personalidad, Belgrano derrotó a River y celebró un campeonato que quedará para siempre en la memoria de sus hinchas.

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