Córdoba: tiró cocaína por la ventanilla para evitar un control policial, lo descubrieron y terminó preso

Un hombre de 47 años fue detenido este domingo durante un control vehicular que llevaba adelante la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en Córdoba luego de descubrir que había tirado cocaína por la ventanilla.

El operativo antinarcóticos se llevó a cabo en la intersección de las calles Monseñor Lafitte y boulevard Belgrano, en la localidad de Monteros.

Al momento del control, el hombre intentó descartar la droga que tenía al tirarla por la ventanilla del vehículo. Sin embargo, la maniobra fue advertida por el personal policial.

Durante el despliegue, se secuestraron varias dosis de cocaína, dinero, un auto y diversos elementos de interés para la investigación. En el dispositivo colaboró personal de la Policía de Córdoba.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso el traslado del detenido a sede judicial. Según informó la FPA, el detenido tenía antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

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También como parte del operativo antinarcóticos implementado en Córdoba, dos personas fueron detenidas durante un allanamiento en la ciudad de Villa Nueva, en el departamento General San Martín.

El procedimiento de la FPA se llevó a cabo en una casa ubicada sobre calle Belgrano al 1000, donde los efectivos secuestraron drogas y distintos elementos vinculados a la causa.

Incautaron más de 2000 dosis de cocaína durante un operativo en Córdoba. (Foto: Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba)

Durante el allanamiento, el personal actuante incautó 2236 dosis de cocaína y dos dosis de marihuana, además de dinero en efectivo.

También secuestraron un arma de fuego calibre 22 con cargador, seis cartuchos, un automóvil y otros elementos de interés para la investigación.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos una mujer de 36 años y un hombre de 44, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María.