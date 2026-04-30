Jalil tantea la posibilidad de ser candidato libertario para buscar un tercer mandato

Raúl Jalil evalúa la posibilidad de postularse en 2027 por tercera vez consecutiva para gobernar su provincia, pero esta vez enfrentaría la resistencia de un sector del PJ que apuesta a la candidatura del actual intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi.

El gobernador limitó la reelección indefinida establecida en la Constitución de su distrito, cuando finalizaba su primer mandato, pero estableció que esa reglamentación empezará a contar a partir de su segundo turno al frente de la provincia. O sea, se garantizó legalmente la posibilidad de volver a presentarse a las elecciones para la gobernación.

Sin embargo, el peronismo catamarqueño abriga una cláusula tácita que dice que ningún gobernador justicialista puede mantenerse en el poder más de dos mandatos seguidos. Por eso, una fracción partidaria impulsa a Saadi.

Frente a ese contexto, un importante ex funcionario de Catamarca confirmó a LPO que “para no entregar el poder, Jalil analiza ser candidato por La Libertad Avanza”. Sin embargo, dos dirigentes peronistas identificados con Jalil negaron la posibilidad de forma tajante.

Jaldo rechaza la eliminación de las PASO y el gobierno queda lejos de conseguir los votos

Como sea, la cercanía del gobernador al gobierno de Milei no es un secreto y logra trascender la interna libertaria: Jalil se lleva bien con Santiago Caputo, pero también con los Menem. Esta sintonía le trajo costos en el peronismo y pone en tensión su idea de buscar un tercer mandato por esa fuerza.

¿Qué vas a hacer vos en el 2027? Porque nosotros no vamos a arriesgar la representación del peronismo de Catamarca.

El chaqueño Jorge “Coqui” Capitanich cruzó públicamente Jalil en diciembre, después que sus senadores respaldaran el ajuste de la inversión en materia educativa, ciencia y tecnología y defensa. “¿Qué vas a hacer vos en el 2027? Porque nosotros no vamos a arriesgar la representación del peronismo de Catamarca”, lo desafió el chaqueño.

Un legislador cercano a Jalil confirmó a LPO que el gobernador “legalmente puede buscar un tercer mandato”. “Teníamos reelección indefinida, pero siempre se trata de cumplir dos mandatos y dejar, pero la posibilidad de continuar es posible. Lucía Corpacci podía seguir y dejó a Raúl, ahora el candidato natural es Gustavo Saadi”, explicó.

Ahora la posición de Jalil cobra relevancia porque el gobierno está contando de a uno los votos en el Senado para lograr eliminar las PASO, un trámite clave para desarmar las chances que armen una gran primaria contra Milei, que vaya desde Jorge Brito hasta Axel Kicillof.

La senadora de Sáenz no apoya la eliminación de las PASO y al gobierno se le escapa la mayoría en el Senado

El catamarqueño tiene una excusa para su alineamiento. “En Catamarca, el Presidente tiene una imagen positiva de más de 50 puntos”, suele quejarse en la intimidad ante los reproches que le llegan de parte de sus colegas. El otro argumento es más concreto y paradójico: por las políticas de Milei la recaudación provincial se derrumbó y Catamarca agudizó su dependencia de los salvatajes de Nación, que suele asistirlo con envíos de ATN.

Teníamos reelección indefinida, pero siempre se trata de cumplir dos mandatos y dejar, pero la posibilidad de continuar es posible, Lucía Corpacci podía seguir y dejó a Raúl, ahora el candidato natural es Gustavo Saadi.

Los libertarios, por su parte, no acreditan un armado político fuerte en Catamarca. Durante los primeros dos años de mandato de Milei, alquilaron la referencia de Francisco Monti, uno de los radicales con peluca cuyo mandato culminó en diciembre, y ahora sólo cuentan con el diputado Adrián Brizuela.

Un funcionario del gobierno admitió a LPO que Karina Milei y Lule Menem podrían prometerle a Jalil la postulación de un candidato propio pero de baja intensidad, como informó LPO que analizan hacer en Santa Fe y Córdoba para no complicar las elecciones de Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, a cambio que voten la eliminación de las PASO.