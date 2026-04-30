La desaprobación de Milei llega al 63 por ciento y Myriam Bregman es la dirigente con mejor imagen

La aprobación de Javier Milei cayó en abril a su nivel más bajo desde que asumió la presidencia, según el último informe de Latam Pulse Argentina elaborado en conjunto por la consultora brasileña Atlas Intel y la agencia Bloomberg.

El sondeo indica que sólo el 35,5% de los argentinos aprueba su gestión, mientras que el 63% la desaprueba, consolidando una tendencia descendente sostenida desde fines de 2025, cuando el respaldo rondaba el 44%.

El deterioro es más marcado entre las mujeres, donde solo el 25,4% mantiene una opinión favorable del mandatario, y en los sectores de menores ingresos, donde la desaprobación alcanza el 82,4% entre quienes perciben menos de $630.000 mensuales.

En la misma línea, la evaluación general del gobierno también empeoró: el 59,3% califica la gestión como mala o muy mala, frente a apenas un 30,6% que la considera buena o excelente.

Una encuesta de Management & Fit muestra que la aprobación de Milei cayó 10 puntos por el caso Adorni y Libra

La encuesta también refleja que el 74% considera que el mercado laboral está en mal estado, el 68% evalúa negativamente la economía general del país y el 58% asegura que la situación económica de su hogar es mala. Consultado sobre la proyección a futuro, el 56% cree que la economía empeorará en los próximos seis meses y el 49% anticipa un deterioro en la situación de su familia.

En paralelo, la percepción sobre la inflación reciente alcanzó los 31,7 puntos, mostrando que la presión de precios sigue golpeando y el 55,2% prevé reducir la compra de bienes duraderos en los próximos meses.

El sondeo indica que sólo el 35,5% de los argentinos aprueba su gestión, mientras que el 63% la desaprueba, consolidando una tendencia descendente sostenida desde fines de 2025, cuando el respaldo rondaba el 44%

Cuando se consulta sobre los principales problemas del país, la corrupción aparece en el primer lugar con el 50,3%, seguida por el desempleo (38,5%), la inflación (35,9%) y la situación económica general (32,6%). Además, el 62% considera probable o muy probable que en los próximos seis meses se revelen grandes fraudes o esquemas de corrupción.

Por otra parte, una de las sorpresas de la encuesta es que la diputada del FIT, Myriam Bregman es la figura política con mejor imagen del país con 47 por ciento de imagen positiva y 46 de negativa, un fenómeno que se repite en otras encuestas.

Myriam Bregman es la figura política con mejor imagen del país con 47 por ciento de imagen positiva y 46 de negativa, un fenómeno que se repite en otras encuestas.

Por debajo de la líder de troskista aparecen el gobernador Axel Kicillof (46), Cristina Kirchner (41), Patricia Bullrich (37) y Javier Milei (36). En efecto, Bregman es la única dirigente de todo el arco político argentino que tiene más imagen positiva que negativa.

Atlas Intel también incluye un apartado económico micro que revela una creciente precarización social. La mitad de los argentinos declara contar con una fuente de ingreso adicional, y entre ellos, el 60% afirma que lo hace simplemente para llegar a fin de mes. A su vez, el 58% redujo su consumo y casi el 33% recurrió al endeudamiento, especialmente en los sectores de menores ingresos y entre jóvenes de 16 a 34 años.

El rechazo a Milei supera el 60%, el valor más alto desde que llegó al gobierno

En ese aspecto, entre quienes se endeudaron, el 82,8% lo hizo para comprar alimentos, el 60,7% para cubrir servicios básicos y el 45% para pagar deudas anteriores, lo que refleja una situación de sobreendeudamiento estructural con la tarjeta de crédito sigue siendo la herramienta más utilizada, seguida por préstamos de billeteras virtuales y bancarios.

Por último, el informe concluye con un dato contundente: más de la mitad de la población reconoce que sus ingresos no alcanzan. El 27% asegura que debe ajustar gastos mes a mes para subsistir, otro 27% además genera deudas, y solo el 23% afirma que puede cubrir sus gastos y ahorrar.