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Barranqueras fortalece su agenda cultural con talleres gratuitos en La Flota

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El secretario de Cultura de Barranqueras, Nicolás Suárez, destacó la respuesta de la comunidad a la oferta de talleres gratuitos que se desarrollan en el Centro Cultural La Flota, en el casco histórico de la ciudad. “Estamos muy contentos de que podamos dar esta oferta, más de 11 talleres totalmente gratuitos”, señaló en El Resumen de Natagalá, al tiempo que remarcó la participación sostenida de vecinos y vecinas en distintas propuestas artísticas.

Las actividades incluyen disciplinas como pintura, dibujo, mosaico, baile urbano, folklore, tango, percusión y batería, entre otras. Según precisó el funcionario, la iniciativa se enmarca en una política de acceso amplio a la cultura impulsada por el municipio. “Realmente es una oferta académica muy grande que pudimos brindar a la comunidad, totalmente gratuita”, afirmó.

Quienes deseen inscribirse pueden acercarse al Centro Cultural La Flota, ubicado en Capitán Solari y Sargento Cabral, en el barrio del puerto, con atención de 8 a 13 y de 14 a 21 horas. Además de los talleres, el espacio alberga charlas, conferencias y actividades vinculadas a la economía popular, con ferias mensuales destinadas a emprendedores locales.

En ese sentido, Suárez subrayó la importancia de sostener políticas culturales en el contexto actual. “Nos acomodamos a la situación y tratamos de darle el espacio a los hacedores culturales para que puedan seguir desarrollando su actividad”, expresó.

También destacó el valor de espacios recuperados como el complejo Mi Bella Ciudad, que continúa en proceso de ampliación para consolidarse como punto de encuentro cultural y recreativo.

 

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