Santiago Caputo contra Rosatti: “necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto”

Santiago Caputo le salió al cruce a Horacio Rosatti luego de que el presidente de la Corte Suprema hiciera unas declaraciones con las que intentó endulzarle los oídos al gobierno y que el asesor atribuyó a un supuesto temor por la conformación de una nueva mayoría en el máximo tribunal, revelada por LPO.

Rosatti expuso el martes en la ExpoEFI y cuestionó la judicialización de las leyes aprobadas en el Congreso y agregó que eso frena las reformas económicas, con lo que pareció aludir a la pelea en los tribunales por la reforma laboral.

“Los debates en la Argentina no se clausuran en el circuito político, siempre buscan la judicialización”, dijo el juez y agregó que eso no contribuye “a generar estabilidad y dilata mucho el punto de partida para llevar adelante un programa”. “De esto hay que hacerse cargo, todos debemos hacernos cargo”, advirtió.

Los dichos de Rosatti se dieron el mismo día que la Cámara de Apelaciones determinó que la reforma laboral debe tratarse en el fuero Contencioso Administrativo, como quería el gobierno de Milei, y no en la Justicia del Trabajo, como pretendía la CGT.

Rosatti también pareció tirarle flores al gobierno al advertir la emisión monetaria descontrolada “es inconstitucional”, un planteo que viene haciendo Milei que directamente quiere meter presos a los funcionarios que emitan dinero.

Macri le pidió a Lorenzetti que arme una mayoría en la Corte con Rosenkrantz, que sea crítica de Milei

Caputo se hizo eco de esas declaraciones, pero rechazó los guiños de Rosatti y los atribuyó a la interna de los cortesanos. “Podría haberse acordado antes y no cuando quedó en minoría y necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto”, advirtió el asesor en X.

Santiago se refirió de esa forma a los movimientos que reveló LPO para armar una nueva mayoría entre Ricardo Lorenzett y Carlos Rosenkrantz, y desplazar a Rosatti de la presidencia de la Corte. Esa movida es motorizada por Mauricio Macri, no por Caputo.

De hecho, la idea de Macri es que la nueva mayoría empiece a tener una postura más dura con el gobierno, al contrario de lo que viene haciendo Rosatti. “Macri imagina que con los casos de corrupción que investiga Comodoro Py y un par de fallos en contra de la Corte, Milei llegaría muy debilitado a las elecciones presidenciales”, afirmó a LPO un dirigente político al tanto de la negociación.

Lorenzetti aceleró a fondo después que Milei lo desairó al aceptar la decisión de Karina de imponer a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia. La noche previa a su designación, Lorenzetti había chateado con Milei desde una cena en el Palacio Duhau que compartía con Guillermo Montenegro y los jueces Ariel Lijo, María Servini y Marcelo Martínez De Giorgi, entre otros. En esa reunión, Lorenzetti se pavoneó mostrando el chat presidencial que anunciaba que la dupla Montenegro-Viola conduciría la cartera de Justicia.