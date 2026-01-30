Connect with us

Valentino pelea por su vida: lucha contra su enfermedad y contra la desidia de la gestión Zdero

Published

Valentino tiene tan solo un año y medio de vida. Está internado en el Pediátrico. Su mamá pide derivación URGENTE al Italiano Valentino, un niño de apenas 1 año y medio, ya pasó por dos cirugías: la compleja cirugía Kassai y un trasplante de hígado.

Hoy necesita controles frecuentes, medicamentos de alto costo, internaciones y traslados. Su lucha no terminó con la operación: es un proceso largo y duro que requiere acompañamiento constante.
Sin embargo, el Gobierno del Chaco y la obra social INSSSEP le están dando la espalda. Valentino lleva más de dos semanas internado esperando un avión sanitario para poder continuar su tratamiento con médicos especializados.

Nos preguntamos: ¿por qué un niño inocente debe sufrir trabas burocráticas para acceder a lo que le corresponde? ¿Qué pasaría si fueran sus hijos en esta situación?

Exigimos respuestas y acción inmediata. La salud de Valentino —y de todos los niños con patologías crónicas— no puede depender de la indiferencia ni de la negligencia de nadie.

 

DIARIO QHC

