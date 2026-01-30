Connect with us

NOTICIAS

SÁENZ PEÑA – Fue detectado por las cámaras: caminaba con elementos de dudosa procedencia y terminó demorado

Un hombre de 27 años intentó darse a la fuga al notar la presencia policial, pero fue rápidamente demorado. No pudo justificar la procedencia de los elementos que transportaba.*

El hecho ocurrió cerca de las 05, cuando efectivos de la Comisaria Segunda fueron comisionados por el operador del 911 hacia inmediaciones de calle 11 entre 16 y 18, luego de ser alertados sobre un masculino que trasladaba elementos sospechosos, situación que fue advertida a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal.

Al arribar al lugar, los agentes identificaron y procedieron a la conducción de un ciudadano de 27 años, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo rápidamente interceptado. Al ser consultado sobre la procedencia de los elementos que llevaba consigo, no pudo justificar su origen.

Se procedió al secuestro de una bordeadora eléctrica, discos de corte varios, paquetes de huevo en polvo, una cuchara de albañilería y una sartén, quedando todos los elementos a disposición de la Justicia.

El demorado fue notificado de la infracción, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía interviniente.

