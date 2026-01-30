PAMPA DEL INFIERNO – Secuestran 8 plantas de marihuana

Los efectivos del Servicio Externo localizaron dos viviendas donde cultivaban sin permiso.

En el marco de investigaciones llevadas a cabo por el Servicio Externo sobre ilícitos, tomaron conocimiento sobre dos viviendas donde cultivaban plantas de marihuana ilegalmente, esta tarde se dirigieron a los lugares en cuestión.

En el primer lugar, el barrio Mecherito, se entrevistaron con una mujer de 48 años, a quien exponerle los motivos de la presencia policial hizo entrega voluntaria de dos plantas de 2 y 3 metros. De la cual desconocía su procedencia. Se constató que se trataba de plantas de cannabis.

La moradora fue notificada de las actuaciones judiciales por Supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Más tarde se dirigieron a otra vivienda ubicada por la calle Juan José Paso, allí fueron atendidos por un hombre de 77 años. También hizo entrega voluntaria de 6 plantas de cannabis, se procedió al secuestro y luego fue notificado de las actuaciones judiciales.