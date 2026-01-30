Corrientes: Habría querido robarle el celular a una mujer y recibió una golpiza

El caso de justicia por mano propia ocurrió durante la tarde del martes en la intersección de las calles Palermo y Renacimiento, barrio Nuestra Señora de la Asunción (exNuevo)

La identidad del hombre no trascendió ni las consecuencias del ataque filmado por vecinos de la zona. El video fue posteado hace algunas horas por Cdn Ctes.

De acuerdo a testimonios, el supuesto malviviente habria interceptado a una vecina para robarle el teléfono celular.

Agregan que durante el ataque, habría estado armado con un cuchillo y amenazó a la mujer para sustraerle sus pertenencias.

El episodio de inseguridad no pasó desapercibido entre peatones que transitaban por el lugar. Al advertir la situación, decidieron intervenir y auxiliar a la víctima hasta reducir al sospechoso en plena via pública.

Las imágenes muestran la violencia del enfrentamiento. El hombre fue arrojado al suelo y recibió una feroz golpiza por parte de un grupo de personas.

Fuentes policiales confirmaron que, tras recibir la alerta, efectivos de la jurisdicción se hicieron presentes en el lugar, pero la pelea ya había terminado.