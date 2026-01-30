Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Corrientes: Habría querido robarle el celular a una mujer y recibió una golpiza

Published

El caso de justicia por mano propia ocurrió durante la tarde del martes en la intersección de las calles Palermo y Renacimiento, barrio Nuestra Señora de la Asunción (exNuevo)

La identidad del hombre no trascendió ni las consecuencias del ataque filmado por vecinos de la zona. El video fue posteado hace algunas horas por Cdn Ctes.

De acuerdo a testimonios, el supuesto malviviente habria interceptado a una vecina para robarle el teléfono celular.

Agregan que durante el ataque, habría estado armado con un cuchillo y amenazó a la mujer para sustraerle sus pertenencias.

El episodio de inseguridad no pasó desapercibido entre peatones que transitaban por el lugar. Al advertir la situación, decidieron intervenir y auxiliar a la víctima hasta reducir al sospechoso en plena via pública.

Las imágenes muestran la violencia del enfrentamiento. El hombre fue arrojado al suelo y recibió una feroz golpiza por parte de un grupo de personas.

Fuentes policiales confirmaron que, tras recibir la alerta, efectivos de la jurisdicción se hicieron presentes en el lugar, pero la pelea ya había terminado.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Opinión

La Salud en Cuentagotas: Chaqueños mendigan medicamentos para no morir

Mientras el discurso oficial habla de “ordenar la provincia”, la realidad en los Centros de Salud como Cristo Rey y localidades como Vilelas es...

5 días ago

Politica

Dramático reclamo al INSSSEP: la salud de Juan Manuel se agrava y la respuesta no llega

La crisis en el INSSSEP sumó un nuevo y preocupante capítulo. La familia de Juan Manuel, un joven que lucha desde hace 15 años...

5 días ago

Politica

Baby Etchecopar, sin filtro, sobre Javier Milei y Fátima Florez: “Tengo los huevos al plato”

Baby Etchecopar criticó la participación del Presidente en espectáculos mientras la Patagonia sufre incendios y cuestionó su desconexión. El regreso de Baby Etchecopar a...

1 día ago

Politica

“Dudik miente”: Directores acusan al ministro de desinformar sobre el recorte del salarial

A través de un comunicado, denunciaron que el cambio de criterio en el cálculo del Fondo Estímulo Productivo, justificado en la “intangibilidad” de fondos,...

2 días ago