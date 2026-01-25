Recuperaron botín de estética y joyería en poder de un menor de 15 años

Personal de la División Investigaciones Complejas Interior, con asiento en General San Martín, logró esclarecer un hecho de hurto ocurrido en el barrio La Toma.

La investigación se inició alrededor de las 18:00 horas, tras la denuncia de un damnificado de 35 años, quien manifestó que personas desconocidas ingresaron a su domicilio y sustrajeron una colección de joyas de acero quirúrgico, además de diversos productos de cosmética capilar y perfumes de primera línea.

Ante esta situación, los investigadores realizaron un relevamiento en la barriada, logrando establecer que un individuo se encontraba ofreciendo los elementos sustraídos a bajo costo. Horas más tarde, el personal policial interceptó a un adolescente de 15 años, quien tenía en su poder 13 anillos, aros, collares y pulseras, como así también una importante cantidad de cremas, aceites de nutrición capilar de las marcas Karsell y Elvive, y fragancias.

Intervino la Fiscalía N° 2, que dispuso que la totalidad de los elementos secuestrados sean restituidos al damnificado, previa acta de reconocimiento. En cuanto al menor involucrado, fue entregado a sus progenitores conforme a la normativa vigente en materia de minoridad.