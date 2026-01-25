Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Buscan a los dueños de pertenencias incautadas a dos hombres

Published

Los conducidos trasladaban en sábanas diferentes elementos que no eran de su propiedad.
Intervino personal de la Comisaria Novena, esta madrugada.

A eso de las 5.50 los uniformados, realizaban patrullajes preventivos por Juan B. Justo al 2700 aproximadamente, cuando vieron a dos hombres que llevaban unos bultos sobre sus hombros.

Se acercaron y los demoraron, estos de 39 y 40 años, no tenían como justificar la procedencia de un Smartv’ Marca LG’ 43 pulgadas, una Mochila Simil Cuero, color marrón, un Oximetro Digital de pulso, cuatro pares de Zapatillas Dama colores Varios, unas Cajas de Bisutería, una Plancha Marca Atma, color verde, dos Controles TV, seis cajas de Colección de Estampillas Postales, dos reales, un Termómetro, una Campera Simil Cuero, Marca PRÜNE, Talle 50, color negro, una Cartera color negra, una Bandolera color roja, y una Cámara de Fotos, marca AGFA ISOLETTE con estuche, siendo llevados a la unidad a fin de lograr establecer procedencia y propiedad.
Los demorados continúan alojados en la unidad.-

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CORRUPCION

CHACO – Fuerte cruce entre Resico y Olivello: “yo cobro 2.5 millones es el 10% de lo que cobráz vos de pauta del Estado” lanzó el funcionario

CHACO – Fuerte cruce entre Marcos Resico y Gustavo Olivello: “yo cobro solo el 10% de lo que cobráz vos de pauta del Estado”...

3 días ago

CORRUPCION

Chaco: mientras el Iprodich vive una crisis terminal, su vicepresidenta vacaciona en Brasil

La imagen pública de una institución dedicada a la protección y atención de las personas con discapacidad debe transmitir responsabilidad, compromiso y gestión eficaz....

4 días ago

Opinión

Cómo Leandro Zdero defraudó a los docentes chaqueños: promesas incumplidas y heridas abiertas

La relación entre los gobiernos y el sector docente es, por naturaleza, una de las más sensibles en cualquier provincia. Los acuerdos salariales, las...

1 día ago

Opinión

Julio Bárbaro: “Sinceramente, cuando miro noticias leo radioCLANfm; los otros ya aburren de tan obsecuentes”

La frase atribuida a Julio Bárbaro —“sinceramente, cuando miro noticias leo radioCLANfm; los otros ya aburren de tan obsecuentes”— encierra una crítica nítida y...

3 días ago