Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

La Tigra: Dos jóvenes detenidos tras atacar a un vecino con un machete y una motosierra

Published

Un conflicto entre vecinos en el Lote 16 terminó con la intervención de la justicia y dos personas detenidas. Un hombre de 61 años denunció haber sido agredido y amenazado tras una discusión.

Según el reporte oficial, el damnificado manifestó que sus vecinos lo atacaron con un machete, provocándole lesiones, y utilizaron una motosierra para amedrentarlo. Ante la gravedad de la denuncia, se dio intervención a la fiscalía en turno, que ordenó la inmediata localización de los involucrados.

Personal de la comisaría local se dirigió al domicilio señalado, donde identificaron a dos jóvenes de 21 y 23 años. En el lugar, se procedió al secuestro de un machete y una motosierra, elementos que habrían sido utilizados durante el altercado.

Ambos sujetos fueron conducidos a la dependencia policial y notificados de su aprehensión en la causa caratulada como “Supuestas Lesiones con Arma Blanca”. El hombre herido recibió la asistencia médica correspondiente, mientras la justicia avanza en la investigación para esclarecer los motivos de la disputa.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Zdero salio a buscar alivio financiero por que las cuentas estan al limite

El gobernador Leandro Zdero confirmó que en el mes de febrero la provincia del Chaco deberá afrontar el pago de la quinta cuota de...

5 días ago

Opinión

Nos mentiste Livio!

¡Uf, por dónde empezar con este tema! A ver, vamos a hablar de Livio Gutiérrez. Capaz que algunos no lo conocen, pero acá en...

5 días ago

NOTICIAS

La escalofriante hipótesis detrás del crimen del peón que fue asesinado a machetazos y mutilado en Tucumán

Javier Sarmiento tenía 50 años y antecedentes de abuso sexual. La Justicia investiga si conocía a sus atacantes. La causa que investiga el crimen...

5 días ago

Deportes

Arturo Vidal participó de un juego viral y se consideró el volante “más completo” de la historia: su reacción al ver a de De Paul

El futbolista chileno compartió el video en sus redes sociales y alimentó la polémica Arturo Vidal volvió a quedar en el centro de la polémica...

5 días ago