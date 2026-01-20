La Tigra: Dos jóvenes detenidos tras atacar a un vecino con un machete y una motosierra

Un conflicto entre vecinos en el Lote 16 terminó con la intervención de la justicia y dos personas detenidas. Un hombre de 61 años denunció haber sido agredido y amenazado tras una discusión.

Según el reporte oficial, el damnificado manifestó que sus vecinos lo atacaron con un machete, provocándole lesiones, y utilizaron una motosierra para amedrentarlo. Ante la gravedad de la denuncia, se dio intervención a la fiscalía en turno, que ordenó la inmediata localización de los involucrados.

Personal de la comisaría local se dirigió al domicilio señalado, donde identificaron a dos jóvenes de 21 y 23 años. En el lugar, se procedió al secuestro de un machete y una motosierra, elementos que habrían sido utilizados durante el altercado.

Ambos sujetos fueron conducidos a la dependencia policial y notificados de su aprehensión en la causa caratulada como “Supuestas Lesiones con Arma Blanca”. El hombre herido recibió la asistencia médica correspondiente, mientras la justicia avanza en la investigación para esclarecer los motivos de la disputa.