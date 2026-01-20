Connect with us

Fontana: Detuvieron a un hombre en una causa por abuso sexual

Published

En el marco de una investigación por un grave hecho denunciado a principios de mes, la justicia ordenó este lunes un allanamiento en el barrio Santa Bárbara de Fontana. El operativo resultó en la detención de un hombre de 28 años y el secuestro de dispositivos tecnológicos.

El caso se inició el pasado 5 de enero, cuando un padre denunció la desaparición de su hija de 13 años. La menor fue hallada al día siguiente en una plaza pública, desorientada y con signos compatibles con un cuadro de sumisión química. Según el relato inicial, la víctima habría sido interceptada por la fuerza en la vía pública.

La investigación dio un giro clave tras detectarse comunicaciones sospechosas a través de redes sociales. La trazabilidad de los datos y el análisis de registros técnicos permitieron identificar un número telefónico vinculado a los perfiles que habrían coordinado encuentros con la menor y eliminado mensajes para ocultar pruebas.

Con las pruebas obtenidas, la fiscalía autorizó el registro de una vivienda donde se incautaron dos teléfonos celulares de interés para la causa. Además, en el lugar se hallaron siete cartuchos calibre 22, lo que sumó una actuación por supuesta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

El hombre de 28 años fue notificado de su aprehensión bajo la carátula de “Supuesto Abuso Sexual” y quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 3. Los dispositivos secuestrados serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación.

