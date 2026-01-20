Denuncian abandono del INSSSEP: una nena con discapacidad no puede acceder a su tratamiento urgente

Una madre chaqueña denunció públicamente la falta de respuestas del INSSSEP, asegurando que su hija de 6 años, con una grave condición neurológica, no puede continuar su tratamiento médico en Buenos Aires debido a demoras y negativas administrativas de la obra social.

Según relató la mujer en un video difundido en redes sociales, la niña fue operada el 5 de septiembre del año pasado por una malformación de Chiari en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Tras la intervención, la menor sufrió parálisis facial, convulsiones y presenta una discapacidad auditiva, por lo que necesita seguimiento permanente con su neurocirujano y equipo médico de cabecera.

“Los médicos nos dicen que tenemos que volver urgente a Buenos Aires, pero el INSSSEP no nos autoriza el traslado ni el tratamiento. Mi hija no duerme del dolor, se le hinchan los ojos y tiene convulsiones”, expresó la madre visiblemente angustiada.

La familia aseguró haber golpeado reiteradamente las puertas del organismo sin obtener respuestas concretas. “Nos derivan de un lugar a otro, nos hacen perder tiempo, y mientras tanto mi hija empeora. No pedimos plata, pedimos que la dejen atenderse donde fue operada”, sostuvo.

Además, la mujer remarcó que no busca generar lástima, sino ser escuchada: “Pago la obra social, tengo derecho a que mi hija sea atendida. No puedo sacarla del Hospital Italiano porque allí le salvaron la vida”.

La madre también señaló que no se trata de un caso aislado y afirmó que al menos 12 familias atraviesan situaciones similares, con niños y adultos con discapacidad o enfermedades graves que no reciben medicamentos ni derivaciones.

Ante la falta de respuestas, anunciaron una marcha frente a la sede del INSSSEP este martes a las 9 de la mañana, con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir soluciones urgentes. “No voy a parar hasta que mi hija llegue a su tratamiento. La salud no se negocia”, concluyó.

