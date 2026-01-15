Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Trasladan a Mar del Plata al nene de 8 años que se accidentó en un UTV en Pinamar: sigue grave

Published

El chico sufrió lesiones graves tras chocar en la zona de La Frontera y será operado nuevamente en el Hospital Materno Infantil.

El nene de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente en “La Frontera” de Pinamar fue trasladado en helicóptero al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para ser operado de urgencia.

El equipo médico que lo atendió en el Hospital Comunitario de Pinamar resolvió la derivación este jueves, luego de una evaluación que confirmó la gravedad de su estado, aunque se mantiene clínicamente estable.

El traslado se realizó por vía aérea, desde el helipuerto de Pinamar, ciudad donde permaneció internado desde el lunes a raíz del accidente. Lo llevaron hasta ese lugar en ambulancia custodiada por la policía.

Trasladan al nene de 8 años a Mar del Plata

La aeronave aterrizó en la Base Naval a las 17.40, donde se activó el código rojo para interrumpir el tránsito y garantizar un traslado terrestre rápido y seguro hasta el centro de salud.

Así llegó el helicóptero a Mar del Plata

En el Hospital Materno Infantil los médicos lo intervendrán quirúrgicamente con el objetivo de cerrar las compresas colocadas y suturar la herida. La decisión de derivarlo se tomó porque, ante cualquier complicación en el postoperatorio, el hospital marplatense cuenta con recursos y cuidados de alta complejidad.

Desde el entorno familiar señalaron que el nene “pasó una noche estable” y que ya se le practicaron los estudios correspondientes, incluida una tomografía.

La evaluación médica realizada este jueves en Pinamar fue determinante para definir el traslado, teniendo en cuenta el estado grave del paciente.

Así fue el choque en La Frontera

El choque ocurrió el lunes en la zona de “La Frontera”, en Pinamar, cuando el UTV en la que viajaba el nene chocó de frente con una camioneta 4×4.

El nene de 8 años resultó gravemente herido tras el choque. (Fotos: captura TN)
El nene de 8 años resultó gravemente herido tras el choque. (Fotos: captura TN)

El impacto fue tan fuerte que el chico sufrió lesiones gravísimas, entre ellas una rotura hepática con hemorragia interna y traumatismo de cráneo.

Los médicos debieron reanimarlo en el lugar antes de trasladarlo de urgencia al hospital local.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Cerraron más de 20 mil empresas y Zdero festeja el 2% de alivio fiscal

La crisis no da tregua. Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, 20.134 empresas cerraron en todo el país y se perdieron 154.382 puestos...

4 días ago

MODA

Bermudas de jean y cartera Louis Vuitton, el look playa de Isabel Macedo en Punta del Este

Se fotografió a orillas del mar con un conjunto muy canchero y causó sensación en las redes sociales. Isabel Macedo volvió a ser furor en...

4 días ago

Politica

Zdero prepara un aumento de tarifas eléctricas en Chaco: un golpe al consumidor

Mientras los salarios permanecen congelados, la inflación supera el 32% y la precarización laboral crece, el gobierno de Leandro Zdero avanza con un nuevo...

4 días ago

CORRUPCION

Casi 190 mil hectáreas del Chaco están en manos extranjeras, según un informe del CONICET

Un relevamiento científico del CONICET encendió luces de alerta sobre la extranjerización de tierras en la Argentina y, en particular, en la provincia del...

4 días ago