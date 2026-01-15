Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Pinamar: el mensaje del empresario que chocó con la UTV en la que viajaba el nene de 8 años

Published

El hombre publicó un mensaje en sus redes sociales pidiendo prudencia y respeto. “Confío en que la verdad y la Justicia van a aclarar las cosas”, expresó.

Mientras se aguardan novedades sobre la salud del nene de 8 años que está grave tras sufrir un accidente en Pinamar, rompió el silencio el conductor de la camioneta involucrada en el choque: “Lo más importante es la salud del niño”, expresó.

El menor sigue internado y lo trasladarán al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para ser operado por tercera vez. Permanece estable dentro de la complejidad de su cuadro.

En medio de la conmoción, Manuel Molinari, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok blanca involucrada en el accidente, publicó un comunicado a través de sus redes sociales.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comenzó.

Los vehículos involucrados quedaron preservados en la zona mientras avanzan las actuaciones judiciales. (Foto: TN).
Los vehículos involucrados quedaron preservados en la zona mientras avanzan las actuaciones judiciales. (Foto: TN).

Tras ello, expresó: “Estamos atravesando un momento difícil y lo más importante es la salud del niño”. A la vez, pidió “prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la Justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, completó.

La salud del nene de 8 años

Según especificaron los profesionales del centro de salud de Pinamar, en la última cirugía le realizaron una maniobra con compresas en el hígado, debido a que se encontraba más comprometido, para detener el sangrado.

Esta intervención resultó exitosa, por lo que, si el menor se mantiene estable en las próximas horas, le realizarán la tercera cirugía este mediodía para quitarle las compresas.

Si bien esta mañana se descartó la posibilidad de trasladarlo al hospital infantil de Mar del Plata, los médicos decidieron llevar adelante una serie de estudios para, finalmente, llevarlo en un operativo de emergencia y que sea operado por tercera vez allí.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Cerraron más de 20 mil empresas y Zdero festeja el 2% de alivio fiscal

La crisis no da tregua. Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, 20.134 empresas cerraron en todo el país y se perdieron 154.382 puestos...

4 días ago

MODA

Bermudas de jean y cartera Louis Vuitton, el look playa de Isabel Macedo en Punta del Este

Se fotografió a orillas del mar con un conjunto muy canchero y causó sensación en las redes sociales. Isabel Macedo volvió a ser furor en...

4 días ago

Politica

Zdero prepara un aumento de tarifas eléctricas en Chaco: un golpe al consumidor

Mientras los salarios permanecen congelados, la inflación supera el 32% y la precarización laboral crece, el gobierno de Leandro Zdero avanza con un nuevo...

4 días ago

CORRUPCION

Casi 190 mil hectáreas del Chaco están en manos extranjeras, según un informe del CONICET

Un relevamiento científico del CONICET encendió luces de alerta sobre la extranjerización de tierras en la Argentina y, en particular, en la provincia del...

4 días ago