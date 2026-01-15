Pinamar: el mensaje del empresario que chocó con la UTV en la que viajaba el nene de 8 años

Mientras se aguardan novedades sobre la salud del nene de 8 años que está grave tras sufrir un accidente en Pinamar, rompió el silencio el conductor de la camioneta involucrada en el choque: “Lo más importante es la salud del niño”, expresó.

El menor sigue internado y lo trasladarán al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para ser operado por tercera vez. Permanece estable dentro de la complejidad de su cuadro.

En medio de la conmoción, Manuel Molinari, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok blanca involucrada en el accidente, publicó un comunicado a través de sus redes sociales.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comenzó.

Los vehículos involucrados quedaron preservados en la zona mientras avanzan las actuaciones judiciales. (Foto: TN).

Tras ello, expresó: “Estamos atravesando un momento difícil y lo más importante es la salud del niño”. A la vez, pidió “prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la Justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, completó.

La salud del nene de 8 años

Según especificaron los profesionales del centro de salud de Pinamar, en la última cirugía le realizaron una maniobra con compresas en el hígado, debido a que se encontraba más comprometido, para detener el sangrado.

Esta intervención resultó exitosa, por lo que, si el menor se mantiene estable en las próximas horas, le realizarán la tercera cirugía este mediodía para quitarle las compresas.

Si bien esta mañana se descartó la posibilidad de trasladarlo al hospital infantil de Mar del Plata, los médicos decidieron llevar adelante una serie de estudios para, finalmente, llevarlo en un operativo de emergencia y que sea operado por tercera vez allí.