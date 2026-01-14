Vecinos reclaman sobre las tarifas de Secheep: “No podemos pagar más aumentos”

Mientras el Gobierno del Chaco prepara un nuevo incremento de la tarifa eléctrica, los vecinos advierten que las audiencias públicas convocadas son meramente formales, sin permitir la participación real de los usuarios.

“Antes, al menos teníamos alguna respuesta. Hoy nos niegan cualquier tipo de comunicación”, denunció Mario Daniel Ferreyra, docente jubilado y vocero de Chaqueños en contra del Tarifazo.

La audiencia oficial fue fijada para el miércoles 18 de febrero de 2026, a las 9 horas, en Pampa del Infierno, con el objetivo de actualizar la tarifa de Secheep. Desde los espacios ciudadanos aseguran que se trata de una puesta en escena institucional para legitimar aumentos ya decididos, dejando de lado la realidad social de miles de familias.

Los vecinos exigen que las audiencias sean vinculantes, con voz y voto real para los ciudadanos, y que ningún aumento supere los salarios, tomando como referencia el escalafón más bajo del empleo estatal, según la Constitución y la Ley de Defensa del Consumidor.

Además, ante la crisis sanitaria y económica, reclaman la declaración inmediata de la emergencia sanitaria y eléctrica, advirtiendo que muchos hogares no pueden afrontar nuevos aumentos sin comprometer su salud y subsistencia.

“Actualizar tarifas sin considerar nuestra realidad es una irresponsabilidad política”, sostienen, y prometen continuar organizándose y movilizándose hasta que se escuche la voz de la gente.