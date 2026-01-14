RESISTENCIA Usó una tarjeta ajena para hacer compras y terminó descubierta

Una mujer de 28 años fue aprehendida tras una investigación llevada adelante por la División Delitos Tecnológicos, luego de que se detectaran consumos no autorizados realizados con una tarjeta extraviada.

📌 La denuncia fue radicada por una mujer en la Comisaría Octava, quien al revisar el resumen de su cuenta advirtió gastos que no había realizado, por un monto cercano a los 600 mil pesos 💸. Entre las operaciones figuraba una compra en un comercio ubicado sobre calle Corrientes al 800, aproximadamente.

🔍 A partir de ello, intervino personal especializado en ciberpatrullaje, investigación OSINT, análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo. El trabajo permitió reunir pruebas clave que vincularon a una mujer con el uso indebido de la tarjeta de crédito o de sus datos, sin autorización de la titular.

⚖️ Con intervención del Equipo Fiscal N°10, a cargo de la Dra. Lilian Beatriz Irala, se ordenó la individualización y conducción de la sospechada, quien fue notificada de su aprehensión en una causa por Supuesta Estafa.

📲 Una vez más, la tecnología fue clave para esclarecer el hecho.