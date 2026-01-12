Connect with us

Más enamorado que nunca: Rodrigo De Paul se la jugó y se tatuó un dibujo de Tini

El futbolista de la Selección argentina se animó a plasmar en su piel un diseño pensado por la cantante.

Rodrigo De Paul mostró en las redes sociales su nuevo tatuaje. Se trata de un diseño especial, basado en un dibujo que hizo sobre su piel su novia, la cantante Tini. Fue una muestra más del gran momento que atraviesa la pareja.

En medio de sus vacaciones en una playa paradisísaca, el futbolista del Inter Miami y de la Selección argentina subió un álbum de fotos y videos. La publicación abre con este nuevo tatuaje: tres pequeños corazones rojos en su cadera, del lado derecho.

El momento en que Tini dibujó los corazones en la cadera de De Paul (Foto: IG/@rodridepaul)
Paseos por la playa, juegos de mesa cerca de la pileta, karaoke con amigos, picados informales y cenas en restaurantes son algunas de las actividades que el futbolista y la cantante realizan durante sus vacaciones.

Las imágenes dejan en claro que la separación quedó definitivamente atrás: De Paul y Tini se muestran más enamorados que nunca.

Rodrigo De Paul disfrutó de la playa (Foto: IG/@rodridepaul)
Rodrigo De Paul y Tini, más enamorados que nunca. (Foto: Instagram/@rodridepaul).
El futbolista descansa antes de afrontar un año intenso desde lo deportivo (Foto: IG/@rodridepaul)
Lo cierto es que el exjugador de Racing y Atlético Madrid descansa con su pareja antes de iniciar la preparación para un año en el que tendrá múltiples desafíos deportivos: además de los torneos que disputará con el Inter Miami, tendrá por delante el Mundial 2026 en el que la Selección argentina buscará repetir el título conseguido en Qatar 2022.

Cómo será la pretemporada del Inter Miami

Bajo el lema “Champions Tour”, luego de haber conquistado la MLS, el equipo estadounidense enfrentará a Alianza Lima en PerúAtlético Nacional en Colombia Barcelona de Guayaquil en Ecuador.

El primer encuentro será el 24 de enero en Lima, el segundo el 31 del mismo mes en Medellín, mientras que el último se disputará el 7 de febrero en Guayaquil.

