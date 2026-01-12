Juliana Awada rompió el silencio sobre su separación con Mauricio Macri: “Estamos cerrando una etapa”

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron después de 15 años de matrimonio y la empresaria publicó un comunicado en sus redes sociales acerca de esta difícil decisión.

“Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, comenzó escribiendo la empresaria.

El comunicado de Juliana Awada tras separarse de Mauricio Macri. (Foto: Instagram/juliana.awada)

Luego, explicó cómo estaba transitando este momento. “Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, expresó.

De esta forma, dejó en claro que se tomaría un tiempo de distancia de las redes sociales para pasar el duelo de la separación con tranquilidad.

“Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, concluyó.

Actualmente, la empresaria se encuentra de vacaciones junto a su familia en la Patagonia, desde donde compartió algunas postales en las últimas horas.

Por su parte, hasta el momento el expresidente no dio declaraciones acerca de la noticia de su separación.

Con su familia y sin Mauricio Macri, Juliana Awada mostró cómo pasa sus vacaciones recién separada

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron después de 15 años de relación, según pudo confirmar TN.

En medio del revuelo por la noticia, la empresaria compartió en su cuenta de Instagram un álbum de sus vacaciones familiares, sin la compañía del expresidente.

Las vacaciones de Juliana Awada. (Foto: Instagram/juliana.awada)

En las fotos, Awada se mostró disfrutando de una tarde de navegación junto a su familia. Además, grabó paisajes con montañas y un amplio rio, en el que algunos de sus allegados aprovecharon para nadar.