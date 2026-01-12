Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

Flor Vigna destrozó a Luciano Castro: “Nos cuerneó y manipuló a mí y a todas”

Published

La cantante se sinceró en las redes sociales sobre el noviazgo que tuvo con el actor.

En medio del revuelo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda SicilianiFlor Vigna aprovechó para lanzar un mensaje que se interpretó como una indirecta contra el actor y confesó con qué la amenazaba para no terminar el vínculo.

“Yo reflexionando como perdí tanto tiempo con un cacas”, escribió con un video de ella sentada en el baño escuchando su nueva canción.

El posteo de Flor Vigna contra Luciano Castro. (Foto: Captura Tiktok/vignaflor)
El posteo de Flor Vigna contra Luciano Castro. (Foto: Captura Tiktok/vignaflor)

A continuación, expuso la frase que Luciano utilizó cuándo ella intentó separarse de él y recordó: “Me decía que si lo dejaba se mataba”.

“Al final nos cuerneó y manipuló a mí y a todas”, finalizó, dejando en claro que trataba del actor, ya que se supo que engañó a sus últimas parejas.

Cabe destacar, que Castro habló en Intrusos (América) acerca de las infidelidades que cometió y reconoció: “Me sigue pasando. Evidentemente, tengo un montón de patrones que tengo que seguir mejorando”.

Flor Vigna reaccionó a los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani y fue letal

El 2026 comenzó con un gran escándalo: la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani en España. Como era de esperarse, Flor Vigna se hizo eco de la situación y dejó una picante indirecta en sus redes sociales.

Lo peor del infiel no es perderlo. Es perder la confianza en vos, en el amor, y en otros”, escribió la bailarina en una historia de Instagram.

El posteo de Flor Vigna tras la polémica de Luciano Castro y Griselda Siciliani. (Foto: Instagram/florivigna)
El posteo de Flor Vigna tras la polémica de Luciano Castro y Griselda Siciliani. (Foto: Instagram/florivigna)

En el mismo posteo, Flor adjuntó su canción con El Villano, “Te Juro”. La letra habla acerca de la infidelidad, y cuenta la historia de un hombre que engañó a su pareja con su mejor amiga.

Cabe destacar, que Flor Vigna estuvo en pareja con el actor durante dos años, y contó que él la engañó con Griselda.

Los mensajes entre ellos existían desde antes. Sería bueno que cuenten cómo fueron las cosas. Estas personas a mí me llevan 20 años y yo pensé que podía confiar mucho. Para mí fue un amor muy importante y me duele mucho todo”, había contado en LAM (América).

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Preocupación por la renuncia de médicos en toda la provincia del Chaco

Crece la preocupación por la creciente ola de renuncias de médicos en toda la provincia. 🗣️En las ultimas horas se conocio una nueva medida...

3 días ago

Economia

Caputo consiguió un préstamo de USD 3.000 millones y evita el default

El gobierno nacional confirmó que alcanzó un acuerdo con seis bancos internacionales para un préstamo repo de USD 3.000 millones que se utilizará para...

5 días ago

Politica

SÁENZ PEÑA – El Hospital 4 de Junio suspendería desde hoy el almuerzo y cena a médicos y enfermeros

Sería una decisión sin precedentes que empezaría a regir desde este miércoles, las autoridades del nosocomio cortararían el almuerzo y la cena para todo...

5 días ago

NOTICIAS

Brutal paliza en Caseros: lo acusaron de abusar de una pasajera, lo bajaron del colectivo y lo golpearon

Ocurrió en una unidad de la línea 53. El hombre intentó escapar y meterse en una fábrica, pero los trabajadores le cerraron la puerta...

3 días ago